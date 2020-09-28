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В Иркутской области до конца недели во всех домах должно появиться тепло

До конца недели во всех домах области должно появиться тепло, такое поручение глава региона Игорь Кобзев дал на оперативном совещании профильным ведомствам.

99,7% котельных в Иркутской области запущены. Не подключенными к теплоисточникам пока остаются котельные в трех муниципалитетах: в поселке Янгель Нижнеилимского района, в Куйтунском и Усть-Кутском районах. Об этом на оперативном совещании при Губернаторе Иркутской области сегодня сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин. Подключить к теплу котельные в Куйтунском и Нижнеилимском районах должны до 30 сентября. Для решения проблемы в Усть-Куте глава региона отправил на место специалистов министерства.

В ходе рассмотрения вопроса Игорь Кобзев сообщил, что по-прежнему много сигналов поступает в его социальные сети от жителей Иркутска. Люди жалуются на отсутствие тепла или низкую температуру в квартирах.

По информации заместителя мэра Иркутска Дмитрия Ружникова, все котельные в городе запущены, идет индивидуальная работа с домами управляющих компаний. До конца недели тепло появится во всех квартирах областного центра.

Сергей Малинкин напомнил, что при министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области работает «горячая линия» 8 800 10 02 261, звонки на которую специалисты министерства принимают с 7 до 23 часов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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