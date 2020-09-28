С ремонтом дорог в Ольхонском районе направят разбираться специалистов регионального минстроя

В Иркутской области в текущем году ремонтируется 164 дорожных объекта. Работы ведутся по четырем направлениям. Общий объем финансирования по ним превышает 11 млрд рублей, в том числе 6,9 млрд – средства областной казны. Об этом на оперативном совещании при Губернаторе Иркутской области сегодня сообщил заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

По информации заместителя министра, самым масштабным по строительным и финансовым объемам остается проект «Безопасные качественные автомобильные дороги». По нему в текущем году ремонтируется 102 объекта дорожной инфраструктуры, протяженностью 322 км. 6 участков дорог пока остаются в зоне риска, так как работы на них шли с небольшим отставанием от графика: капитальный ремонт 5-километрового участка на дороге Братск - Усть-Илимск; ремонт 8-километрового участка на дороге Тулун – Гадалей - Харгажин; строительство дороги Киренск – Казачинское; капитальный ремонт дороги Баяндай – Еланцы – Хужир; реконструкция дороги на Падь Мельничную в Иркутском районе, а также несколько дорог местного значения в областном центре.

Глава региона Игорь Кобзев поручил специалистам министерства организовать командировки на самые сложные участки. В частности, группа специалистов направлена в Ольхонский район для анализа ситуации на месте, а также для подготовки выездного расширенного заседания Правительства. Оно пройдет в районе с участием глав сельских поселений, представителей проектных и подрядных организаций.

Лично проинспектировать ремонт дорог в Иркутске Игорь Кобзев намерен завтра.