В Международный День глухих Сбербанк выпустил серию образовательных видеороликов о финансах на русском жестовом языке

К Международному дню глухих Сбербанк выпустил серию образовательных видео на русском жестовом языке. Видеообучение финансам и цифровым сервисам на жестовом языке поможет сотням тысяч людей с нарушениями слуха получить полезную информацию об использовании современных банковских сервисов, продуктов и услуг привычным для них способом. Ролики сопровождаются титрами и закадровым голосом, чтобы родные и близкие людей с нарушениями слуха могли вместе с ними ознакомиться с материалом.

Из роликов зрители смогут узнать о специальных сервисах Сбербанка для людей с нарушениями слуха, получить совет, как пользоваться мобильным приложением Сбербанк Онлайн, а также познакомиться с основами безопасности управления своими финансами. В роликах также подробно рассказывается о том, что сотрудники отделений и офисов Сбербанка в любой момент могут организовать для клиентов с нарушениями слуха видеозвонок с сурдопереводчиком на своем рабочем планшете. Эта бесплатная услуга доступна в 6 тысячах офисов Сбербанка.

Инициатива запускается в рамках социального проекта #ФинансыДоступно и призвана сделать финансовые и цифровые сервисы Сбербанка одинаково понятными для всех без исключения. В качестве ведущих и экспертов выступают сотрудники Сбербанка, клиенты с нарушениями слуха и сурдопереводчики.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«Для нас важно говорить с нашими клиентами на одном языке. Доступность всех банковских продуктов, сервисов и услуг – это один из основных принципов деятельности Сбербанка. В решении этой задачи нам помогают наши эксперты с нарушениями слуха и зрения, ведь создать качественный продукт для пользователя можно только полностью погрузившись в его ожидания».