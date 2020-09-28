Клиенты СберСпасибо смогут обменять бонусы на подписку в аудиосервисе СберЗвук

К программе лояльности СберСпасибо присоединилась в качестве партнёра ещё одна компания экосистемы — стриминговый аудиосервис СберЗвук.

Теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы на подписку в стриминговом аудиосервисе СберЗвук, который помогает миллионам людей подобрать музыку к каждому моменту жизни, а также узнавать новое с помощью аудиокниг и подкастов. Клиенты смогут найти в сервисе подборки для любого занятия и настроения, плейлисты от звезд, радио по жанрам, сторис о самых интересных музыкальных новостях и тексты с переводами. Все 40 миллионов композиций, а также рекомендации, которые помогают открыть новое, доступны в приложении и на сайте.

1 месяц подписки — в обмен на 169 бонусов.

3 месяца подписки — в обмен на 507 бонусов.

6 месяцев подписки — в обмен на 809 бонусов.

12 месяцев подписки — в обмен на 1450 бонусов.

Для подключения услуги участник программы лояльности может списать бонусы в обмен на купон, соответствующий размеру его покупки. Сделать это возможно на сайте или в мобильном приложении СберСпасибо. Взамен списанных бонусов покупателю придёт промокод, который нужно будет применить на сайте или мобильном приложении аудиосервиса СберЗвук. Акция продлится до 21 сентября 2021 года.

Андрей Писарев, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо:

«Без музыки трудно представить наш повседневный уклад: мы привыкли пользоваться удобными сервисами с простым доступом к любимым композициям. Теперь у участников программы лояльности будет возможность сделать любое занятие приятнее, а эмоции — ярче. Для этого нужно лишь "включить" СберЗвук вместе с бонусами программы СберСпасибо».

Эдвард Давыдов, руководитель отдела коммерческих проектов и спецпроектов СберЗвука:

«Аудиальный стриминговый контент сопровождает людей повсюду. Мы включаем тематические плейлисты, когда готовим, работаем или занимаемся спортом. Слушаем подкасты и аудиокниги, когда стоим в пробках или ожидаем очереди в магазине. Сегодня удобный музыкальный сервис — это не только музыка, и команда СберЗвука это понимает и активно развивает продукт в этом направлении. Мы рады присоединиться к программе СберСпасибо в эпоху, когда привычка потреблять звуковую информацию в цифре всё больше входит в повседневную жизнь людей».