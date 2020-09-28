IT- команды из Иркутской области стали полуфиналистами «Цифрового прорыва»

27 сентября завершился полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В полуфинале приняли участие 100 команд. За 48 часов IT-специалисты со всей страны разработали 63 цифровых продукта, способных улучшить качество жизни населения. Из Иркутской области в хакатоне приняли участие 8 сборных команд, из них 3 оказались в числе победителей. Авторы лучших проектов разделили порядка 3 миллионов рублей и получили возможность реализовать свое решение.

Всего полуфинальный хакатон собрал 1250 специалистов из 33 регионов. Больше всего победителей - из Новосибирской области: 26 человек. Также в топ-5 по количеству победителей вошли: Томская область, Москва, Ростовская область, Красноярский край.

Участники из Иркутской области предложили решения в области e-commerce, цифровизации, digital-разработки и промышленного IoT. Все кейсы – актуальные задачи компаний и региона, а лучшие решения, которые уже являются самостоятельными IT-продуктами, будут внедряться.

«По итогам хакатона было создано 63 решения для 9 прикладных кейсов. Впервые за региональный этап конкурса был поставлен управленческий кейс в сфере цифровой экономики. Это сложная задача, в рамках которой участникам нужно было проявить свои навыки не только в разработке ПО, но еще и в сфере государственных закупок. Решения, которые мы получили, способны своевременно тестировать государственные информационные системы и без перебоев предоставлять социальные услуги гражданами. На «Цифровом прорыве» мы создаем базис для формирования IT-команд и развития сильных лидеров для цифровой трансформации регионов», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Иркутская команда «Солярис» заняла второе место, создав веб-платформу для МЧС по Новосибирской области для отслеживания очагов возгорания на интерактивной карте. Оператор МЧС, используя данную платформу, может значительно сократить время на анализ и принятие решения о действиях по ликвидации пожара. Проблема очень актуальна — количество пожаров в России с начала 2020 года выросло на 15%.

Участники команды «Не_спам» заняли третье место, разработав для международного инженерного чемпионата CASE-IN веб-приложение для создания презентаций. Решение позволяет автоматизировать подготовку презентации на основе уникальных шаблонов и помогает молодым участникам чемпионата правильно транслировать свои мысли и решения через удобные формы онлайн-инструмента.

Команда LAME заняла третье место в решении задачи от «Почты России». Сервис, разработанный на хакатоне, ускорит пересылку грузов и корреспонденции. Компания сможет выбирать исполнителей для заказов среди партнеров, опираясь на отзывы о них.

Хакатон проходил с 25 по 27 сентября 2020 года. Команды работали дистанционно, а помогали им около ста трекеров и экспертов.

«Мы в очередной раз убедились, что в Сибирском федеральном округе — одно из мощнейших IT-сообществ в стране. Участники третьего полуфинала отличились особой целеустремленностью. Зачастую на хакатонах команды не доходят до финала в силу разных причин: усталость, неуверенность в своих силах. Но на этот раз процент сдавшихся участников — меньше 10%, это беспрецедентно мало. Сибирские команды почти в полном составе прошли весь хакатон и представили действительно сильные решения — мы будем способствовать их внедрению», – поделился руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

В рамках конкурса прошло два деловых мероприятия – public talk «Digital-трансформация сознания и процессов» и круглый стол, где первые лица регионов Сибирского федерального округа обсудили диджитализацию традиционных отраслей экономики, госуправления и социальной сферы, формирование у специалистов региона компетенций, необходимых для управления технологическими проектами, новые точки роста и векторы развития бизнеса и государства в СФО, построение IT-сообщества на платформе конкурса «Цифровой прорыв» и внедрение решений полуфинала. Также на мероприятии оценили цифровой потенциал регионов и эффективность взаимодействия государства, общества и бизнеса в региональных хабах.

В состав жюри Сибирского IT-хаба вошли известные эксперты digital-рынка, руководители технологичных бизнесов: Директор Ассоциации интернета вещей, эксперт по информационным и коммуникационным технологиям Андрей Колесников, генеральный директор и основатель одного из ведущих digital-агентств РФ MST Николай Фетюхин, руководитель Data-практики AIC Сергей Полевич.

Полуфинальные хакатоны проходят в 8 крупнейших IT-хабах России во всех федеральных округах. Следующий состоится в Дальневосточном ФО 2-4 октября.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», «Газпромбанка», ПАО «Россети», Сбера, «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.

Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса – РВК, HR-партнёр конкурса – кадровое агентство «Harwest».