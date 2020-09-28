СберБанк создал платформу для продажи залогов и непрофильных активов

СберБанк создал интернет-платформу для эффективной реализации залоговых и непрофильных активов – Портал DA. Это один из крупнейших в российском интернете сервис по продаже готового бизнеса.

На портале продается имущество в рамках процедур банкротства, коммерческая и жилая недвижимость, производственные предприятия, оборудование, сельхозактивы, земельные участки, автомобили и спецтехника. В настоящее время здесь размещено более 8 тысяч различных активов на общую сумму 202 млрд руб., заключено более 500 сделок на общую сумму свыше 13 млрд руб.

Продавцами объектов выступает СберБанк и др. банки, а также - крупные владельцы бизнеса, которые уже провели оценку стоимости выставленных на торги активов. Основная часть сделок (35%) совершена в сегменте коммерческой недвижимости (торговые, офисные и складские помещения), большую долю составляют сделки с промышленными и производственными комплексами, предприятиями (15%), в ТОП-3 также входят активы, относящиеся к гостинично-ресторанному бизнесу. По данным Портала DA, регионы присутствия Байкальского банка СберБанка входят в список регионов, в которых больше всего продается объектов с данного сайта.

Марина Голубкина, директор управления по работе с проблемными активами юридических лиц Байкальского банка СберБанка:

«Ресурс в первую очередь интересен бизнес-компаниям, планирующим развитие и расширение своей деятельности. Ведь здесь по привлекательной стоимости можно приобрести актуальные активы – здания, оборудование, спецтехнику, можно купить и готовый бизнес. На портале DA размещены все залоговые и непрофильные активы СберБанка и его дочерних компаний, а также активы наших партнеров. Сервис позволяет получать не только информацию об объектах, но и документацию, необходимую для принятия решения о покупке. Мы можем оказать предпринимателям и организациям содействие и в рассмотрении вопроса финансирования банком планируемого приобретения».

Портал DA представляет собой:

- витрину для поиска покупателей активов для бизнеса;

- инструмент для взаимодействия потенциального инвестора с собственником актива;

- удобные сервисы для покупателей (уникальная система классификации и поиска активов, личные витрины и автоматический подбор активов по предпочтениям);

- автоматизацию работы на стороне продавца актива (фиксация взаимодействия сотрудников с покупателями, автоматический сбор данных о востребованности активов, отражение статуса реализации).

- интеграцию с основными электронными торговыми площадками.

Приобрести бизнес, оборудование или недвижимость на Портале DA могут как крупные компании, так и небольшие организации или индивидуальные предприниматели. По статистике интернет-платформы, 80% активов, размещенных в настоящее время на портале: транспортные средства, оборудование, готовый бизнес стоимостью до 10 млн руб. - интересны именно этой категории регионального бизнеса.

Интернет-платформа СберБанка по реализации залоговых и непрофильных активов взаимодействует не только с потенциальными покупателями выставленного на продажу имущества, но и с продавцами – собственниками бизнеса или недвижимости. В настоящее время клиентская база Портала DA составляет более 16 тыс. покупателей, при этом ежемесячно здесь регистрируются 3,5 тыс. новых покупателей.

Подробнее о работе портала можно узнать по ссылке https://portal-da.ru