Игорь Кобзев предложил штрафовать подрядчиков, нарушающих сроки сдачи объектов по нацпроектам

Руководители министерств должны нести персональную ответственность за выполнение мероприятий нацпроектов. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании по вопросам реализации национальных проектов на территории региона. Кроме того, он предложил оштрафовать нерадивых подрядчиков, нарушающих сроки сдачи объектов.

Было отмечено, что в Приангарье идет активное освоение средств в рамках выполнения мероприятий нацпроектов. Кассовое исполнение в рамках их реализации составило 45,8% или 13,2 млрд рублей. По сравнению с июлем этот показатель увеличился почти в два раза.

Между тем есть проблемные вопросы. В частности, сдвиг сроков исполнения контрактов по строительству школ в Иркутском районе.

– С подрядчиками, которые не исполнили свои обязательства в рамках контрактов, необходимо провести претензионную работу. В контрактах предусмотрены определённые штрафные санкции. Об этом необходимо помнить всем, – сказал Игорь Кобзев.



Напомним, что Иркутская область участвует в реализации 11 из 12 национальных проектов. В рамках их исполнения в 2020 году в регионе запланировано более 300 мероприятий. Финансирование нацпроектов составляет 29 млрд рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 17,3 млрд рублей, из областного – 11,7 млрд рублей.



Подводя итоги совещания Губернатор подчеркнул, что работы в рамках мероприятий нацпроектов должны быть завершены не позднее к 1 декабря 2020 года.