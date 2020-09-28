Сбер представил номинацию для участников конкурса «Учитель будущего»

В Москве на площадке Российского университета дружбы народов (РУДН) стартовал восьмой, заключительный полуфинал для участников Центрального федерального округа конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В него прошло 49 команд из 12 регионов ЦФО.

Профессиональный конкурс учительских команд «Учитель будущего» направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель — поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные педагогические практики в своей работе.

Марина Ракова, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Цифровые платформы образования»:

«Навыки XXI века, в том числе умение работать в команде, приобретают всё большее значение в современном мире. Конкурс „Учитель будущего“ объединяет учителей и формирует уникальное сообщество во всей стране. Мы рады представить новую номинацию „Вдохновляющее оценивание в междисциплинарных проектах“, в которой у вас есть возможность проявить свои таланты. Именно у учителей, педагогов, наставников есть уникальная возможность вдохновлять наших детей, чтобы они учились на протяжении всей жизни, зная, что учиться — это классно. Все этапы конкурса вы проходите в командном формате с коллегами, с которыми вы работаете каждый день. Уверена, что совместная работа и новое сотрудничество дадут вам ещё больше возможностей воплощать в жизнь самые лучшие идеи и масштабные проекты».

Призами для победителей номинации станет доступ к уникальному образовательному контенту Сбер Университета и к материалам онлайн-библиотеки.