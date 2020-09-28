«Сбер Управление Активами» снизил комиссии в ПИФах

«Сбер Управление Активами» вдвое снизил комиссию за управление в трех паевых инвестиционных фондах, а в 14 ПИФах ввел новый интервал погашения с пониженной комиссией за ранний выход из фондов.

В фондах «Золото»1, «Биотехнологии»2 и «Глобальные акции»3 (ранее – ОПИФ РФИ «Сбербанк - Америка») комиссия за управление снижена с 2% до 1%. Теперь в линейке индексных продуктов «Сбербанк Управление Активами» (в биржевых ПИФах и фондах фондов)4 комиссия за управление приведена к значениям не более 1%.

Сразу в 14 открытых ПИФах внедрен новый интервал для взимания комиссии при погашении — от 18 до 24 месяцев, — с размером комиссии 0,5% от стоимости пая. Ранее в период от 6 до 24 месяцев взималась комиссия в 1%. Таким образом, сейчас комиссия за раннее погашение составляет:

2% при владении паями от 0 до 180 дней;

1% — от 181 до 547 дней;

0,5% — от 548 до 731 дня;

0% — более 731 дня.

Игорь Мамонтов, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«Мы продолжаем работу по повышению ценности наших инвестиционных продуктов, делая их более эффективными и прозрачными для клиентов. В этом году мы отменили комиссию за вход при оформлении продуктов управляющей компании в Сбер Онлайн, и теперь вкладываться в них дистанционно на 1% выгоднее, чем в отделениях. Сейчас мы сделали следующий шаг – снизили и стандартизировали комиссии в линейке ОПИФ. Таким образом, выбор того или иного фонда для наших клиентов стал еще более комфортным и прозрачным».

Комиссия за погашение изменилась в следующих фондах:

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Фонд акций «Добрыня Никитич»;

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Природные ресурсы»;

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Электроэнергетика»;

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Потребительский сектор»;

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Финансовый сектор»;

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Глобальный интернет»;

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Фонд облигаций «Илья Муромец»;

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций»;

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Глобальный долговой рынок»;

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Еврооблигации»;

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Золото»;

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Биотехнологии»;

ОПИФ РФИ «Сбербанк – Глобальные акции» (ранее – ОПИФ РФИ «Америка»);

ОПИФ РФИ «Сбербанк — Фонд Сбалансированный».

Стоит отметить, что ПИФы Сбербанка показывают одни из лучших результатов на рынке в 2020 году. По данным Investfunds.ru, два фонда – «Глобальный интернет» и «Потребительский сектор» – вошли в топ-10 самых доходных ПИФов акций в этом году, принеся своим пайщикам 49,54% и 40,59% годовых соответственно. Еще три ПИФа вошли в топ-10 самых популярных фондов, в которые инвесторы вложили наибольший объем средств начала года: «Сбалансированный» (6,6 млрд руб.), «Долларовые облигации»5 (6,4 млрд руб.) и «Денежный» (4,8 млрд руб.6.