Альфа-Банк запустил переводы c карт физических лиц на бизнес-карты

Альфа-Банк запустил денежные переводы с карты физического лица на бизнес-карту компании или ИП. Это удобный и быстрый способ пополнения счета организации для оплаты комиссий банка или повседневных трат организации, таких как покупки в онлайн- и оффлайн-магазинах, расчеты в командировках, представительские расходы.

Отправить деньги можно круглосуточно с помощью сервиса P2P-переводов Альфа-Банка или аналогичных сервисов других банков. Переводы доступны по всем бизнес- и корпоративным картам банка. Зачисление происходит мгновенно, комиссия с получателя не взимается. При этом предприниматель может сразу же распоряжаться поступившими денежными средствами.

«Не секрет, что владельцы малого бизнеса зачастую не имеют четкой границы между личными расходами и тратами организации. P2P-переводы дают свободу в распоряжении средствами и экономят ценное время предпринимателя», — отметил директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин.

Перевод возможен только в рублях. Максимальная сумма, которую может получить компания в течение месяца — 100.000 рублей по всем счетам. Снятие наличных ограничено лимитом в 300 тыс. рублей в день и 5 млн в месяц. При этом клиентам Альфа-Банка доступна широкая сеть банкоматов с функциями снятия и зачисления средств, которая насчитывает более 12 700 устройств по всему миру.