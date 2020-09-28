ВТБ Инфраструктурный Холдинг принял участие в Российской неделе ГЧП – 2020

ВТБ Инфраструктурный Холдинг выступил стратегическим партнером Российской недели ГЧП — одного из наиболее значимых мероприятий для профессионалов рынка концессий и государственно-частного партнерства. Мероприятие проходит с 28 сентября по 1 октября в Москве. Руководители и ключевые специалисты ВТБ Инфраструктурный Холдинг участвуют в основных сессиях и дискуссиях Недели ГЧП.

28 сентября выступая на пленарной сессии «Инфраструктура для людей: как привлечение частных инвестиций меняет качество жизни в регионах и городах» генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов рассказал о многостороннем успешном опыте компании в реализации проектов с помощью механизмов ГЧП и концессионных соглашений, поделился своим видением дальнейших перспектив развития рынка частных инвестиций в инфраструктуру страны.

Олег Панкратов, генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг, выступая на сессии, отметил: «Холдинг является крупнейшими инвестором в российскую инфраструктуру. Суммарно с 2007 года мы привлекли более $17 млрд в российскую экономику, в том числе $6,5 млрд — кредиты и собственные средства группы ВТБ. Не смотря на пандемическую ситуацию, мы видим потенциал реализации крупных инфраструктурных проектов с применением государственно-частного партнерства, готовы участвовать в финансировании таких проектов, способствуя дальнейшему развитию экономики страны. Помимо традиционных для ВТБ Инфраструктурный Холдинг направлений: транспорта, логистики, портов, — мы рассматриваем и другие проекты, например, в социальной сфере. ВТБ Инфраструктурный Холдинг придерживается принципов социальной и экологической ответственности и считает их крайне важными для будущего развития».

В пленарной дискуссии также приняли участие Хуснуллин Марат Шакирзянович, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Шувалов Игорь Иванович, Председатель ВЭБ.РФ, Торосов Илья Эдуардович, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, Алафинов Иннокентий Сергеевич, первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, Комарова Наталья Владимировна, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Азаров Дмитрий Игоревич, Губернатор Самарской области, Бречалов Александр Владимирович, Глава Удмуртской Республики и другие участники рынка.

Также в ходе пленарной сессии прошло награждение национальной премией в сфере развития инфраструктуры Росинфра. В номинации «Качественные инвестиции в инфраструктуру» был отмечен проект строительства и эксплуатации 7-8 участков скоростной платной автомобильной дороги М-11 «Нева». Данный проект реализуется компанией «Магистраль двух столиц» и является одним из значимых в дорожном портфеле ВТБ Инфраструктурный Холдинг.