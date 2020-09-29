ВТБ профинансирует строительство первого в России цифрового небоскреба iCity

Компания MR Group заключила кредитный договор с банком ВТБ о финансировании строительства общественно-делового центра iCity. Сумма финансирования составляет порядка 30 млрд рублей. Средства предоставляются на 7 лет и будут вложены в строительство высотного офисного центра А-класса iCity на территории делового кластера «Москва-Сити».

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «Банк ВТБ и MR Group связывают длительные партнёрские отношения, и мы рады принять участие в финансировании такого уникального проекта на российском рынке коммерческой недвижимости, как iCity. Уверены, что проект станет достойным дополнением финансового центра столицы и привлечёт интерес со стороны покупателей и арендаторов офисной и торговой недвижимости».

Роман Тимохин, генеральный директор MRGroup, подчеркнул: «Надежный финансовый партнер, расположение в главном деловом районе Москвы „Москва-Сити“, уникальная архитектура от Хельмута Яна, инновационность концепции и отличная транспортная доступность — все это выделяет iCity и влияет на привлекательность проекта для инвесторов, которые сегодня могут войти на стартовых ценах».

Договор о финансировании заключен в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве, принятого банком ВТБ и девелоперской компанией MR Group летом 2019 года.

В состав бизнес-центра iCity входят две разновысотные офисные башни: 61-этажная Time Tower (257 метров) и 34-этажная Space Tower (141 метр). Небоскребы расположены на общем 8-этажном подиуме, в котором разместятся объекты инфраструктуры: фитнес-центр с видовым бассейном, лаунж-зона, фуд-холл, столовая и рестораны, магазины, зоны ожидания, винотека, химчистка и дом быта. На 6-м уровне подиума будет разбит ландшафтный парк.

Бизнес-центр общей площадью 249 тыс. м2 станет крупнейшим российским офисным проектом 2020 года и первым зданием в стране, в котором комплексно реализованы принципы интеграции физического пространства и цифровой среды. IСity реализуется как первый цифровой офисный центр, при его строительстве применяется подход smart building — так называемой «умной архитектуры», подразумевающей сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности здания.

Завершение строительства намечено на 2023 год.