Клиентам компаний группы «Открытие» стал доступен ПИФ «Открытие — Всепогодный»

Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») запустила диверсифицированный по классам активов валютный БПИФ «Открытие — Всепогодный». Он предоставляет неквалифицированным инвесторам доступ к международным рынкам со стандартного брокерского счета. БПИФ «Открытие — Всепогодный» доступен для покупки через брокерский счет, который можно открыть в офисах банка «Открытие» и в компании «Открытие Брокер». Паи фонда доступны к приобретению на Московской бирже.

В основе предлагаемой стратегии фонда «Открытие — Всепогодный» – формирование широко диверсифицированного по эмитентам и классам активов сбалансированного портфеля. Его ожидаемая среднегодовая доходность в долларах США превышает доходность долларовых депозитов при умеренных волатильности и максимальной просадке стоимости пая. Фонд «Открытие — Всепогодный» предоставляет возможность инвестиций в долларах США без потерь при конвертации.

В состав БПИФ входят пять фондов ETF, которые имеют положительную долгосрочную ожидаемую доходность и позволят участвовать в динамике ключевых активов финансового рынка. «Голубые фишки» рынка акций США представлены фондом SPDR S&P 500 (SPY), развивающиеся рынки – фондом iShares MSCI Emerging Markets (EEM), золото – фондом SPDR Gold Shares (GLD), акции сектора недвижимости США – фондом iShares U.S. Real Estate (IYR), корпоративные облигации – фондом iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond (LQD).

В момент формирования фонда «Открытие — Всепогодный» доли перечисленных активов будут составлять от 15% до 25% от общего портфеля. Ежегодно, в последний торговый день года, будет осуществляться ребалансировка портфеля с целью приведения активов к равным долям в 20%.

Преимуществами биржевого фонда «Открытие – Всепогодный» являются ликвидность (возможность совершать сделки по покупке и продаже паев в основную торговую сессию Мосбиржи, как с обычными акциями), осуществление инвестиций напрямую в валюте, прозрачность структуры инвестиционного портфеля фонда в режиме онлайн, а также налоговые льготы при владении паями более трех лет. Дополнительную налоговую льготу можно получить, купив паи биржевого фонда на счет ИИС.

В рамках запуска БПИФ «Открытие – Всепогодный» в партнерстве с Санкт-Петербургской биржей был создан собственный кастомизированный индекс, который выступает бенчмарком для фонда. В методике индекса реализован механизм автоматического отслеживания ценовых колебаний активов, входящих в базу расчета. Веса активов в индексе могут меняться в зависимости от относительной динамики их котировок.

БПИФ «Открытие — Всепогодный» доступен для покупки через брокерский счет на бирже. Открыть брокерский счет можно в отделениях банка «Открытие» или через сайт компании «Открытие Брокер».

Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие»:

«Мы рассчитываем, что фонд «Открытие – Всепогодный» оправдает свое название, показывая сбалансированный рост в широком спектре макроэкономических условий, при любой «погоде» в мировой и российской экономике. Диверсификация по классам активов внутри одного фонда позволит инвесторам не усложнять формирование личного портфеля, а прозрачный, ликвидный и выгодный формат биржевого фонда придется по вкусу ценителям простоты и удобства современных цифровых услуг».

Игорь Марич, член правления Московской биржи:

«Рынок биржевых фондов продолжает активно развиваться. Благодаря приходу новых провайдеров и созданию новых фондов у инвесторов расширяются возможности для инвестирования и диверсификации своих вложений. Биржевые фонды позволяют удобно и просто приобретать различные активы, что делает их важным продуктом для частных инвесторов. С начала года брокерские счета открыли 2,8 млн человек, всего же на бирже зарегистрировано свыше 6,5 млн частных инвесторов».