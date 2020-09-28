Более 10 тысяч клиентов Россельхозбанка воспользовались специальным предложением по потребительским кредитам

С момента запуска специального предложения со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам «Кредит Юбилейный» им воспользовались более 10 тыс. клиентов Россельхозбанка. За 3 месяца действия специальных условий кредитования выдано более 6,8 млрд рублей.

«Для Россельхозбанка как системообразующего банка кредитование населения является одним из приоритетных и широко востребованных направлений деятельности. В настоящий момент в Банке действует целый ряд продуктов с привлекательными процентными ставками и выгодными условиями кредитования. Мы рады, что можем предложить нашим клиентам лучшие финансовые решения», – отметила Руководитель Блока розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.



В рамках специального предложения «Кредит Юбилейный», приуроченного к празднованию 20-летия РСХБ, ставки по кредиту составляют от 5,9% годовых. Кредит можно оформить на сумму до 5 млн рублей на любые цели либо рефинансировать ранее выданные в других банках кредиты с получением дополнительных средств на личные нужды на общую сумму до 3 млн рублей. Кредит выдается на срок до 7 лет. Воспользоваться предложением можно до 1 октября 2020 года.



Заявку на любой из этих кредитов также можно подать без посещения офисов Россельхозбанка: на официальном сайте Банка в сети Интернет, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента.



Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.