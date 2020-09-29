Россельхозбанк и «Агроэкспорт» помогут компаниям-производителям халяльной и органической продукции выйти на внешние рынки

Открытый семинар ФГБУ «Агроэкспорт» на тему «Экспорт продукции АПК: сертификация и стандарты», который состоялся 23 сентября 2020 года, прошел при поддержке Россельхозбанка.

Участие в семинаре приняли заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, директор Департамента поддержки операций на финансовых рынках РСХБ Андрей Трусов, президент консалтинговой компании Agrifood Strategies, Альберт Давлеев, а также отраслевые эксперты и представители бизнеса.

В начале семинара Сергей Левин заявил, что в 2020 году российский экспорт АПК, несмотря на ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса, демонстрирует положительную динамику. Для сохранения устойчивого развития необходимо обеспечить соответствие отечественной продукции возрастающим требованиям внешних рынков. К ним относятся религиозная и органическая сертификация, стандарты безопасности НАССР, а также условия, предъявляемые к поставщикам продукции в сегмент общественного питания.

Директор департамента поддержки операций на финансовых рынках РСХБ Андрей Трусов в своем выступлении отметил, что в поставках органической продукции наиболее перспективен экспорт продукции органического растениеводства, прежде всего, зерна, масличных, зеленых кормов. «Россельхозбанк прилагает все усилия, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для наших экспортеров при работе на зарубежных рынках. Мы нацелены на то, чтобы как можно больше российских компаний выходило на внешние рынки, – сказал он. – Зерновые, масложировая продукция и рыба сегодня занимают значительную долю отечественного экспорта АПК, но растет и доля поставок сахара, кондитерских изделий, мяса, то есть очевидна товарная диверсификация».

Андрей Трусов также заявил, что для успешного развития экспорта продукции в современном мире важны эффективные расчетные и финансовые сервисы: «Высокое качество и ассортимент продуктовых решений, безопасность расчетов, скорость реакции на изменяющуюся конъюнктуру рынка являются важнейшими драйверами выбора обслуживающего банка для экспортера. За счет непрерывного совершенствования продуктовой линейки ВЭД мы стремимся к статусу банка первого выбора для отрасли АПК и ТОП-3 для всех российских экспортеров». Он отметил, что накопленная 20-летняя экспертиза знаний международного рынка позволяет РСХБ предложить экспортерам технологичные и удобные сервисы, в том числе для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. «В текущем году при совершении сделок с иностранными банками мы наблюдаем растущий интерес к обоюдному сотрудничеству по линии торгового финансирования. Мы ведем активную работу по расширению лимитного пространства для документарных сделок, а многие банки и их клиенты принимают прямой риск на Россельхозбанк. Также в данном направлении мы видим неоценимую роль ЭКСАР при страховании сделок с корпоративными клиентами и банками», – резюмировал Андрей Трусов.

Участникам семинара был представлен доклад о механизме компенсации затрат на сертификацию продукции АПК для внешних рынков.

Сертификации органической продукции было посвящено выступление заместителя руководителя Российской системы качества Елены Саратцевой. «Роскачество в этом году подало заявку в немецкий орган по аккредитации органики DakkS, – заявила она. – Наличие в России ведомства, сертификат которого на органику будет официально признан Еврокомиссией, поможет существенно нарастить экспортный потенциал российской продукции, так как для отечественных предприятий пройти сертификацию в России будет проще и дешевле».

Прошедший семинар стал первым из серии мероприятий, которые будут проводиться в рамках сотрудничества между «Агроэкспортом» и Россельхозбанком, нацеленного на повышение экспортного потенциала российского АПК.