Закавказье: нефтегазовый аспект конфликта

Как известно, Турция и Азербайджан союзники, в том числе и в нефтегазовой сфере, что затрагивает и российские интересы. Российский нефтегазовый сектор до сих пор донор бюджета и основа капитализации российского фондового рынка, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- Поэтому не будет лишним рассмотреть следующие моменты. Российский газ Турция заменяет топливом из Азербайджана, который стал крупнейшим поставщиком в страну. За прошедшие полгода Азербайджан экспортировал 8,7 млрд кубометров газа. Поставки топлива с месторождения Шах-Дениз в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу за январь-август приблизились к 3 млрд куб. Теперь Азербайджан занимает 23,5% доли турецкого рынка, Иран - 14,2%, а по поставкам сжиженного природного газа на первые строчки вышел Катар и Алжир. Россия в списке поставщиков опустилась на 5 место.

Крупнейший в Турции НПЗ STAR заменил поставки Urals сортами из Ирака и Норвегии. Завод мощностью 210 тысяч баррелей в день, который принадлежит азербайджанской SOCAR, второй месяц подряд не покупает ни барреля Urals, хотя в прошлом был одним из крупнейших в стране клиентов российских нефтяников. Естественно, втягивание в изначально армяно-азербайджанский конфликт все большего количество нефтедобывающих стран может негативно сказаться на соглашении ОПЕК+, где представлены противоборствующие страны Прикаспийского региона.

Хрупкое равновесие договоренностей может быть обнулено новой войной. У России в этом регионе есть свои интересы, особенно на рынке нефти и газа, прежде всего, это касается, конечно, «Газпрома». Для российского бизнеса привлекательнее рынки Азербайджана и Турции. Восстановление поставок «Газпрома» на рынок Турции моет стать серьезным фактором поддержки акций российского газового гиганта в зимний период.