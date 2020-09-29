ИНК установила детские городки в поселках на севере Иркутской области

ООО «Иркутская нефтяная компания» и благотворительный фонд Марины Седых установили новые современные детские площадки и остановочные пункты в поселках на севере Иркутской области, сообщают в пресс-службе компании.

В поселках Верхнемарково и Ручей в Усть-Кутском районе, в которых проживают суммарно более 3 тыс. человек, за счет средств компании были изготовлены и смонтированы полноценные детские уличные городки с качелями, каруселями, горками и полосой препятствий. В поселке Заярново, который входит в Верхнемарковоское сельское поселение, также за счет ИНК произвели ремонт и доукомлектацию имеющейся площадки, установив на нее спортивные снаряды для детей школьного возраста. Кроме того, в поселках ручей и Каймоново, которые находятся на расстоянии 60 км от райцентра – города Усть-Кута - ИНК профинансировала изготовление и монтаж двух остановочных пунктов.

По словам главы администрации поселка Верхнемарково Константина Власова, муниципальное образование уже много лет сотрудничает с компанией, а с фондом Марины Седых – с момента его образования, т.е. с 2014 года. Благотворительные программы фонда направлены на улучшение условий жизни многодетных малообеспеченных семей, ветеранов и социально-незащищенных слоев населения. Ежегодная помощь компании и фонда Верхнемарковскому поселению составляет порядка пяти млн рублей.