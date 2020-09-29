Основатель SuperJob оценил идею не увольнять за употребление алкоголя на удаленке

Президент портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров оценил инициативу представителей Госдумы и Минтруда о поправках в Трудовой кодекс, согласно которому норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения не распространялась на удаленный труд.

По его мнению, такие поправки сугубо бюрократические, поскольку реально она ничего не поменяет.

«Я не вижу пока что, какую конкретно проблему мы хотим решить этой инициативой. Допустим, находится сотрудник в нетрезвом состоянии на удаленном рабочем месте, и замечательно работает. Дальше что? Если человек не справляется со своей работой, совершенно неважно, в трезвом виде или пьяным он с ней не справляется», – отметил Захаров.

Кроме того, он не считает, что в настоящий момент есть спрос на изменения Трудового кодекса.

«Мне кажется, что проблемы нет. У нас не самый плохой Трудовой кодекс, который работает. И что-то менять в нем сейчас еще слишком рано, потому что для той удаленной работы, которая сейчас есть, текущего законодательства более чем достаточно. В SuperJob последние годы на постоянной основе удаленно работало около 100 человек. И не было ни одной ситуации, где не удавалось бы решить возникший вопрос в рамках имеющихся норм», – подчеркнул основатель SuperJob.