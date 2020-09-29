Новости

Срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря

Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир программы "Вести".

"Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту "Мир" и уже ею пользуются. Но, тем не менее, есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря", - сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Бакина также заверила, что у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами: например, на счета, к которым не привязаны никакие карты, на сберкнижку. "Здесь еще важно подчеркнуть, что для нашего пенсионера сохранится возможность получать пенсии любым способом, каким они привыкли это делать до настоящего времени", - отметила она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Количество больных коронавирусом в Иркутской области перешло отметку 19 тыс.
Масочный режим в Иркутской области продлен до исключения угрозы жизни и здоровью граждан
Путин призвал соблюдать меры борьбы с COVID-19 для избежания новых ограничений
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании