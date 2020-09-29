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Количество больных коронавирусом в Иркутской области перешло отметку 19 тыс.

По данным оперативного штаба, на 29 сентября в Иркутской области подтверждено 87 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 19 076. За последние сутки выздоровел 81 человек, за весь период эпидемии –17 061. 

Амбулаторно лечатся 658 (+17) человек, госпитализированы – 1 043 (+21). Всего за период эпидемии умерло 226 (+2) человек. 

29 сентября также в Иркутской области продлили масочный режим до исключения угрозы жизни и здоровью граждан.

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Напомним, что за последние сутки в России впервые с июня выявлено 8135 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано 7867 заболевших, общее число заразившихся достигло 1 159 573. В Иркутской области ситуация пока стабильная. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило в Приангарье до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель держится на уровня 0,1-0,4%. На данный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Количество больных коронавирусом в Иркутской области перешло отметку 19 тыс.
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