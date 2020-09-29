Подрядная организация срывает сроки ремонта на улице Депутатской в Иркутске

Подрядчика обязали привлечь дополнительную технику и специалистов, чтобы закончить работы в срок и с надлежащим качеством, сообщают в администрации города.

– Чтобы не допустить срыва ремонта, муниципалитет готов подключить к выполнению работ МУП «ИркутскАвтодор». На данный момент муниципальное предприятие практически завершило ремонт дорожных участков в Иркутске по своим контрактам в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – заявил Руслан Болотов. – В начале этого года подрядная организация ООО «СПБ «Союзстрой» единым лотом сумела выиграть контракт на ремонт сразу нескольких дорожных участков. Возникает масса вопросов, как это было сделано. В будущем году муниципалитет принципиально не допустит подобных контрактов.

К работам на улице Депутатской подрядчик приступил в мае. На объекте должны обновить асфальтовое покрытие, установить новые бордюрные камни, выполнить благоустройство прилегающих территорий и тротуаров. Ранее, по результатам работы независимого строительного контроля подрядчику из-за некачественно выполненных работ уже неоднократно приходилось переделывать тротуары на всем протяжении улицы.