Примсоцбанк вошёл ТОП-30 самых эффективных и рентабельных банков России по версии издательства «Коммерсант»

По итогам первого полугодия 2020 года, Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 самых эффективных и рентабельных банков России. Такие данные опубликовало на своём сайте издательство Коммерсант со ссылкой на рейтинги «Интерфакс-ЦЭА».

В данном рейтинге Примсоцбанк занимает 17 позицию в ТОП самых эффективных банков с показателем 1,13 - отношение прибыли за первое полугодие 2020 года к среднему объему активов** в 2020 году (%). И 13 строчку в ТОП самых рентабельных с показателем 8,22 - отношение прибыли за первое полугодие 2020 года к среднему объему капитала** в 2020 году (%).

По основным показателям на 1 июля 2020 года, в которые входят собственный капитал, темпы прироста активов и чистая прибыль, банк занимает 80 строчку рейтинга и, таким образом, входит в ТОП-100.

По оценке экспертов «Коммерсанта», признаки того, что положение дел на рынке, связанное с пандемией, стало выправляться, проявились ещё летом – в июле нормализовалась ситуация у заёмщиков: резко снизился спрос на реструктуризацию кредитов – как сегменте МСП, так и со стороны физических лиц. Этот факт и доказывают результаты данных рейтингов.

Ознакомиться подробнее с исследованием можно по следующим ссылкам:



• Самые рентабельные банки

• Самые эффективные банки

• Основные показатели по состоянию на 1 июля 2020 года.