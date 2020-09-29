В Нинжеудинском районе стабилизировалась ситуация с подъемом воды

27 сентября в населенном пункте из-за обильного выпадения осадков произошел подъем уровня воды в реке Кадуй с подтоплением трех приусадебных участков, сообщают в пресс-службе МЧС области.

В район были направлены группы спасателей и сотрудников ГИМС, в готовность приведен пункт временного размещения. Данные, полученные со временного гидрологического поста, свидетельствуют о стабильном понижении уровня воды в реке. Ситуация снята с контроля.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 сентября на реках Уде в районе поселка Октябрьский, Бирюсе в районе поселка Шиткино отмечается повышение уровней воды на 10 – 15 сантиметров, на остальных реках области – преимущественно понижение уровней воды на 1 – 18 сантиметров.

30 сентября – 1 октября на реках Ленского бассейна ожидается колебание уровней воды до 5 сантиметров, на левобережных притоках реки Ангары – понижение уровней воды на 5 – 20 сантиметров. Уровней воды выше критических не ожидается.