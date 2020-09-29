Объявлены победители кинофестиваля «Человек и Природа»

Жюри под руководством председателя совета директоров кинофестиваля в Тампере Лиины Харконен оценило 24 документальных, игровых и анимационных работы, сообщают в областной администрации.

По результатам работы экспертного жюри Гран-при имени В.Г. Распутина и 200 тысяч рублей получил документальный фильм «Когда помидоры встретились с Вагнером» режиссёра из Греции Марианны Эконому.