Объявлены победители кинофестиваля «Человек и Природа»

Жюри под руководством председателя совета директоров кинофестиваля в Тампере Лиины Харконен оценило 24 документальных, игровых и анимационных работы, сообщают в областной администрации.
По результатам работы экспертного жюри Гран-при имени В.Г. Распутина и 200 тысяч рублей получил документальный фильм «Когда помидоры встретились с Вагнером» режиссёра из Греции Марианны Эконому.
- Приз «Лучший документальный фильм им. М.И. Ромма» завоевала российская картина «Нерка. Рыба красная». Авторы работы – Дмитрий Шпиленок, Владислав Гришин.
- Лучшим игровым фильмом им. Л.И. Гайдая стал фильм «Эколав» российского режиссёра Дмитрия Григорьева.
- Лучшим анимационным фильмом признана лента «Оазис» Дарьи Кащеевой из Чехии.
- Специальный приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы был присуждён документальному фильму «Без Байкала». Его автор Александр Горновский. Картина российского режиссера также завоевала спецприз «За служение идеалам веры, совести и красоты» экспозиционного отдела Иркутского областного краеведческого музея.
- Документальный фильм «Соль» российского режиссера Владимира Эйснера получил почётный диплом Иркутского областного отделения «Союза кинематографистов России» за художественное осмысление социально значимой проблемы.