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Объявлены победители кинофестиваля «Человек и Природа»

Жюри под руководством председателя совета директоров кинофестиваля в Тампере Лиины Харконен оценило 24 документальных, игровых и анимационных работы, сообщают в областной администрации. 

По результатам работы экспертного жюри Гран-при имени В.Г. Распутина и 200 тысяч рублей получил документальный фильм «Когда помидоры встретились с Вагнером» режиссёра из Греции Марианны Эконому. 

  • Приз «Лучший документальный фильм им. М.И. Ромма» завоевала российская картина «Нерка. Рыба красная». Авторы работы – Дмитрий Шпиленок, Владислав Гришин. 
  • Лучшим игровым фильмом им. Л.И. Гайдая стал фильм «Эколав» российского режиссёра Дмитрия Григорьева.  
  • Лучшим анимационным фильмом признана лента «Оазис» Дарьи Кащеевой из Чехии. 
  • Специальный приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы был присуждён документальному фильму «Без Байкала». Его автор Александр Горновский. Картина российского режиссера также завоевала спецприз «За служение идеалам веры, совести и красоты» экспозиционного отдела Иркутского областного краеведческого музея.  
  • Документальный фильм «Соль» российского режиссера Владимира Эйснера получил почётный диплом Иркутского областного отделения «Союза кинематографистов России» за художественное осмысление социально значимой проблемы.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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