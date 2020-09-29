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ФАС предлагает создать сайт для покупки конфискованного имущества

По словам главы ведомства, создание единого сайта продажи госимущества не только станет выходом из сложившейся ситуации, но и позволит продать госимущество подороже, сообщают РИА Новости.

Во время своей работы не видел ни одного объявления о продаже конфискованной продукции или вещественных доказательств с истекшим сроком хранения. Мы однажды, действительно, имели такое дело, завели его официально, когда Lamborghini был продан за 100 тысяч рублей одному гражданину, естественно, мы его вернули обратно в казну, - рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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