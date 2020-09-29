En+ Group и ЭЛСИБ модернизируют ТЭЦ-10 в Ангарске

Компания En+ Group и НПО «ЭЛСИБ» ПАО подписали договор о поставке трех турбогенераторов общей мощностью 450 МВт для Иркутской ТЭЦ-10. Стоимость договора составила более 1,3 млрд руб. Ввод оборудования намечен на 2023—2024 годы.

Машины типа ТВФ-165В относятся к новому поколению турбогенераторов. Они имеют водородное форсированное охлаждение обмотки ротора, улучшенные тепловые и электрические характеристики. Новые турбогенераторы будут установлены взамен выработавших свой ресурс машин. Проекты будут реализованы в рамках программы ДПМ-2. До 2025 г. всего на ТЭЦ-10 планируется заменить четыре турбогенератора.

Замена турбогенераторов позволит значительно улучшить технико-экономические показатели работы станции: увеличить выработку и повысить эффективность производства тепловой и электрической энергии. Сегодня ТЭЦ-10 - одна из наиболее крупных тепловых электростанций En+ Group в Иркутской области. Станция производит тепловую и электрическую энергию для промышленных предприятий и населения города Ангарска. Сооружение электростанции началось в 1956 году. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1959 году. В феврале 1962 года был введен в эксплуатацию последний, восьмой энергоблок.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group: «ТЭЦ-10 в свое время строилась как один из самых передовых энергообъектов в стране с точки зрения установленного оборудования. Сейчас ТЭЦ имеет стратегическое значение для обеспечения электроэнергией промышленных предприятий и объектов социальной инфраструктуры юга Иркутской области. En+ Group приступает к масштабному обновлению станции с использованием турбогенераторов нового поколения. Инвестиции, которые планируется вложить в этот проект в ближайшие пять лет, позволят на долгие годы обеспечить надежную и бесперебойную работу станции».