Только 7% россиян согласны с тем, что женщина должна работать

«Ромир» и GlobalNR попросили ответить жителей ведущих стран, насколько они согласны с тем, что женщины не должны работать. В целом, более половины респондентов (73%) не разделяют подобное мнение. Согласие с утверждением выразили 16% жителей планеты. Лидером с наиболее высокой долей согласных стала Индия.

В рамках глобального исследования холдинг «Ромир» и международное сообщество исследовательских компаний GlobalNR весной 2020 г. изучили мнение жителей ведущих стран по ряду ключевых тем жизнедеятельности общества, включающих вопросы медицины и здравоохранения, отношения к общественным процессам, политике и глобальному лидерству, к вопросам глобализации и социальным трендам, технологиям. Исследование было проведено в 10 странах, участвовало 7100+ респондентов, представляющих разные социально-демографические группы.

Результаты исследования показали, что большинство жителей Земли (73%) не согласны с тем, что женщины не должны работать. Противоположного мнения придерживаются лишь 16% респондентов. Каждый десятый опрошенный (11%) заявил, что в чем-то согласен, а в чем-то нет.

Безоговорочным лидером по согласию с данным утверждением стала Индия (45%). Россияне, в свою очередь, оказались близки к среднему значению, хотя и опережают все остальные страны: 18% наших соотечественников считают, что женщины не должны работать. Менее всего в необходимость освободить женщин от работ верят жители Бразилии (4%).

«Проблема равноправия уже давно является темой для острых обсуждений: еще в 19-м веке Роза Люксембург и Клара Цеткин участвовали в активном вовлечении женщин во многие сферы жизни общества. Сейчас же мы отмечаем необычную поляризацию мнений по вопросу необходимости женщинам работать: с одной стороны Индия, остающаяся патриархальным государством, а с другой - космополитическая Бразилия. Россия же снова оказалась близка к остальным странам ввиду прогрессивных трендов, которые, однако, все еще сдерживаются традиционным укладом жизни», - комментирует результаты исследования президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук и основатель Mile Group Андрей Милехин.