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39% компаний не переживут второй карантин

Сервис Работа.ру выяснил, что 23% представителей российского бизнеса указали, что их компании готовы к повторению карантина, а бюджета предприятия хватит на аренду помещений и выплату зарплат сотрудникам.

38% опрошенных отметили, что для поддержки бизнеса в случае введения новых ограничений им придется сокращать штат компании и урезать зарплаты сотрудникам. 39% компаний ответили, что их бизнес вряд ли переживет вторую волну и повторный локдаун.

«Повторение локдауна и новые ограничительные меры потребуют и новых мер поддержки для бизнеса. Наше последнее исследование показало, что 72% российских компаний пока не смогли полностью восстановиться после карантина. Вторая волна коронавируса и ограничений для многих станет вопросом выживания», — прокомментировал коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий.

Для многих компаний в период прошедших ограничений и локдауна лучшей антикризисной мерой стал перевод сотрудников на дистанционный режим работы. 57% опрошенных представителей российских предприятий тогда полностью или частично перевели персонал на удаленку. 25% респондентов указали, что приостанавливали деятельность компании, а 18% продолжали работать оффлайн.

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Среди компаний, которые перевели сотрудников на удаленку в период первого локдауна, на данный момент работать дистанционно продолжают 8% опрошенных. 28% респондентов отметили, что некоторые их сотрудники также трудятся удаленно. 15% опрошенных указали, что их компания чередует работу из офиса с домом. При этом 49% предприятий полностью вернули штат в обычный режим работы из офиса.

Удобство удаленки для ведения бизнеса указали 19% опрошенных представителей российских компаний.

Среди компаний, которые назвали удаленный режим работы неудобным, 69% опрошенных (множественный выбор) представителей бизнеса отметили, что у них просто нет возможностей перевести производство на дистанционный формат. 27% респондентов указали, что эффективность сотрудников на удаленке значительно снижается. 18% представителей российских компаний рассказали, что у них нет возможности оборудовать рабочие места сотрудников на удаленке, а 17% отметили, что в оффлайн-режиме значительно быстрее решаются рабочие вопросы. В варианте «Другое».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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