В Иркутской области стартовала первая профильная смена в образовательном центре «Персей»

В региональном центре выявления и поддержки одарённых детей в Иркутской области «Образовательный центр «Персей»» началась первая профильная смены по программам «Математика» и «Информатика» с применением дистанционных технологий. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Цель смены - интенсивная подготовка школьников 8-11 классов к олимпиадному сезону 2020/2021 учебного года. Разработчики и преподаватели программ - ведущие профессора вузов и педагоги лицеев Иркутской области, у которых есть большой опыт успешной подготовки обучающихся к олимпиадам федерального и международного уровней.

- Для того чтобы попасть в число участников смены, ребята проходили конкурсный отбор. Было подано 492 заявки. В итоге были определены 18 победителей по информатике и 160 по математике, - отметили в министерстве.

Наряду с интенсивной подготовкой по общеобразовательным предметам для участников предусмотрены дополнительные образовательные программы по выбору. Среди них - искусство самопрезентации, целеполагание и планирование, искусство делового общения и многое другое.

В рамках деловой программы запланированы форсайт-сессия с представителями министерства образования Иркутской области, муниципальных органов управления образованием, круглый стол по актуальным вопросам организации в регионе системной работы с талантливыми детьми.

Торжественная церемония закрытия профильной смены с подведением итогов обучения состоится 12 октября. Подробная информация о ходе профильной смены размещена на сайте Образовательного центра «Персей».