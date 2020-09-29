Более 600 волонтеров приняли участие в экологической акции РУСАЛа

РУСАЛ подвел итоги масштабной экологической акции, в которой приняли участие более 600 волонтеров из 9 городов России, сообщают в компании.

Впервые за девять лет проведения «День реки» был организован в прямом эфире: города-участники объединила онлайн-радиотрансляция, которая создавала эффект присутствия и поддерживала командный дух участников.

Волонтеры в режиме реального времени узнавали о новостях из других городов, делились эмоциями и передавали свои сообщения в прямой эфир. К очистке рек и сбору мусора с берегов в этом году присоединились Ачинск, Братск, Волгоград, КаменскУральский, Краснотурьинск, Красноярск, Новокузнецк, Саяногорск и Североуральск. Кроме того, к акции подключились город Назарово, село Белый Яр и Боготольский район Красноярского края. За два часа командам удалось собрать с берегов почти 1400 мешков (11 тонн) отходов.

При этом волонтеры сортировали их, и по завершении акции более 360 мешков пластика, стекла и металла были отправлены на переработку. «Девять лет назад РУСАЛ и Русское географическое общество впервые организовали акцию «День Енисея», которая получила такой широкий отклик, что стремительно масштабировалась до экомарафона «День реки».

Сегодня этот огромный проект охватывает уже шесть регионов России. Корпоративные волонтёры компании, неравнодушные горожане и партнёры акции в любую погоду выходят на берега родных рек, чтобы избавить их от мусора и в очередной раз обратить внимание общественности на проблему загрязнения прибрежных территорий», – рассказал Рустам Закиев, директор департамента социальных и коммуникационных проектов РУСАЛа.