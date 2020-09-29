Праздник чтения «День Ч» пройдет в октябре в онлайн и офлайн-формате

Праздник чтения для детей и взрослых, организованный Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и магазином «Кукуля», пройдет в Иркутске при поддержке Иркутской нефтяной компании и администрации г. Иркутска 9-10 октября. Гостями онлайн-программы для детей и офлайн-программы для взрослых станут авторы, издатели, иллюстраторы, популяризаторы науки из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, сообщают в пресс-службе мероприятия.

Праздник чтения для детей и взрослых «День Ч», за последние три года ставший доброй традицией в культурной жизни Иркутска, пройдет в октябре в новом формате и будет посвящен науке и научно-популярной литературе. Поддержку событию оказывают комитет по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска и генеральный партнер Иркутская нефтяная компания.

«Развитие критического мышления, работа с источниками научно-популярной информации – эти темы очень важны не только для школьников, но и их родителей, уверен, что нас ждут живые и конструктивные дискуссии, – отметил пресс-секретарь ИНК Сергей Евчик. – Увлекательная тематика и онлайн-формат «Дня Ч» позволят увеличить активную аудиторию фестиваля в Иркутской области и других регионах страны».

В связи со сложной эпидемической ситуацией, детская программа осеннего праздника чтения «День Ч» будет реализована в дистанционном формате. 10 октября детей младшего школьного возраста ждут онлайн-занятия по научно-популярным книгам, разработанные волонтерами «Дня Ч» – участниками онлайн-проекта «Школа волонтеров чтения».

Ребята постарше смогут встретиться на платформах Zoom и YouTube с автором комиксов о микросупергероях Ольгой Посух, автором графических романов Юлией Никитиной, а также посетить мастер-класс по созданию подкастов редактора «Детской комнаты» просветительского проекта Arzamas Аси Тереховой.

«День Ч» для взрослых пройдет офлайн – с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. 9 октября в ОК «Точка будущего» состоится профессиональная программа: с педагогами встретятся главный редактор научно-популярного альманаха metkere.com, научный обозреватель сайта Тайга.инфо Илья Кабанов, антрополог, автор книги «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР» Александра Архипова, редактор «Детской комнаты» Arzamas Ася Терехова, главный редактор издательства «Пешком в историю», автор книг «Транссиб», «История старой квартиры» Александра Литвина. Лекции и дискуссии будут транслироваться на YouTube-канале «Дня Ч» – все желающие педагоги, библиотекари региона смогут присоединиться к разговору о научно-популярной литературе, междисциплинарном подходе к обучению, новых форматах работы с информацией.

«В образовательном комплексе «Точка будущего» мы очень серьезно, с большим вниманием относимся к чтению – как детскому, так и взрослому. У нас есть большой многофункциональный информационно-библиотечный центр – Буклаб «Гагарин», два его читальных зала наполнены интересными современными книгами, их тщательно подбирали наши библиотекари, дарили друзья комплекса. Ребенка приобщают к чтению родители, но что если этого не случилось? Если в детстве было больше мультфильмов и видео и совсем не было книг? Учится ли ребенок в школе любить книги и чтение? По опыту мы знаем, что ответ на этот вопрос, скорее всего, «нет». У школы множество других важных задач, в том числе «научить понимать смысл текста», «находить ответы на вопросы», но не «любить читать». В «Точке будущего» мы стремимся создать условия для того, чтобы читать было интересно и увлекательно», – отметила руководитель Буклаба «Гагарин» в «Точке будущего» Ирина Корюхина.

В субботу 10 октября спикеры «Дня Ч» встретятся с родительской аудиторией в ТВЦ «Галерея Revолюция».

Программа откроется дискуссией на тему «Как формировать критическое мышление у детей». Спикеры расскажут о том, почему важна «цифровая гигиена», как учить детей отличать фейки от фактов, поделятся опытом работы с научными данными, презентуют издательские и просветительские проекты, расскажут о новинках в сегменте познавательной литературы для детей. Все лекции и дискуссии будут транслироваться в инстаграм-аккаунте «Дня Ч». Отдельным событием программы станет открытие выставки «Звезды французского комикса в России», которая пройдет в ТВЦ «Галерея Revолюция» при поддержке Альянс-Франсез Иркутск и Иркутской нефтяной компании.

Участие в «Дне Ч» бесплатное. Количество мест на каждое событие программы ограничено. Ссылки на регистрацию будут опубликованы в аккаунтах праздника чтения в социальных сетях после 1 октября.