В России второй день подряд выявили более 8 тыс. заразившихся коронавирусом

В Иркутской области ситуация пока стабильная . По данным оперативного штаба, на 29 сентября в Иркутской области подтверждено 87 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 19 076. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило в Приангарье до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель держится на уровня 0,1-0,4%. На данный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.

29 сентября также в Иркутской области продлили масочный режим. По 12 октября также продлены больничные для работающих граждан 65+. Частичные ограничения по работе юридических лиц сохраняются, сообщают в областной администрации.