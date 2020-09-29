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В России второй день подряд выявили более 8 тыс. заразившихся коронавирусом

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За последние сутки в России выявлено 8232 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано 8135 заболевших, общее число заразившихся достигло 1 167 805. Школы Москвы решено отправить на двухнедельные каникулы из-за коронавируса.

В Иркутской области ситуация пока стабильная. По данным оперативного штаба, на 29 сентября в Иркутской области подтверждено 87 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 19 076. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило в Приангарье до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель держится на уровня 0,1-0,4%. На данный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.

29 сентября также в Иркутской области продлили масочный режим.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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