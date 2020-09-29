ФОК в микрорайоне Ново-Ленино сдадут до конца октября

Строительство ФОКа в Ново-Ленино ведется по двум контрактам, общая стоимость которых превышает 83 млн рублей, сообщают в областной администрации.

В начале сентября жители Ленинского округа на личной встрече пожаловались губернатору на срыв сроков строительства. Обращения также поступали в социальных сетях.

- Необходимо комплексное благоустройство: установить ограждение, смонтировать освещение. На дорогах вокруг ФОКа нужно установить дорожные знаки. Здесь будут заниматься дети, их безопасность должна быть обеспечена, - отметил Игорь Кобзев.



В ближайшее время подрядчик начнет монтаж оборудования. Торжественное открытие ФОКа состоится в начале ноября. Предполагается, что спортивный объект станет тренировочной базой для юных баскетболистов.