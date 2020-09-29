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ЦБ с октября увеличит продажу валюты

Банк России с 1 октября в соответствии с ранее объявленным подходом, помимо регулярных операций в рамках бюджетного правила, будет осуществлять дополнительную продажу иностранной валюты на внутреннем рынке.

Указанные дополнительные операции являются результатом взаимозачета объема продаж иностранной валюты, связанных со сделкой с пакетом акций Сбербанка, с объемами покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отложенных в 2018 г. и в марте-апреле 2020 г., а также с объемом осуществленных в марте-апреле упреждающих продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Итоговый нетто-объем иностранной валюты, равный в рублевом эквиваленте 185,4 млрд руб., будет равномерно продан на внутреннем валютном рынке. С учетом количества торговых дней в IV квартале ежедневный объем дополнительных операций в октябре-декабре составит 2,9 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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