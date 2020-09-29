В Иркутской области разворачивают дополнительные койки и госпитали для лечения COVID-19

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Приангарье ухудшилась. Об этом сообщила начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области Ольга Дертышникова.

- К сожалению, наблюдается рост числа заболевших граждан, причем в процесс вступают люди более молодого возраста, чем это было в марте-апреле. В июле было достигнуто плато по уровню заражений коронавирусной инфекцией, и начался процесс свертывания дополнительного коечного фонда. Максимально, на 10 июля текущего года, в регионе было развернуто 3384 койки в 27 медицинских организациях. С 10 июля число коек уменьшалось, поскольку во всех территориях шло снижение заболеваемости. Однако со второй декады сентября наблюдается рост заболеваемости инфекцией, в связи с чем мы вынуждены предпринимать соответствующие меры, - рассказала Ольга Дертышникова.

Сейчас ведется работа по открытию инфекционных госпиталей. В регионе развернуто 1600 коек для лечения пациентов с COVID-19, на 9 сентября действовало 1300 коек.

- С 1 октября будут вновь развернуты коронавирусные госпитали на базе Иркутской городской клинической больницы №10 на 120 коек и на базе Областного гериатрического центра на 55 коек. Амбулаторно пациентов с коронавирусом лечат в 84 амбулаторно-поликлинических учреждениях области, - сообщила представитель регионального минздрава.

При этом на статистике заболеваний COVID-19 ухудшение ситуации пока не отображается. По данным оперативного штаба, на 29 сентября в Иркутской области подтверждено 87 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 19 076. В среднем в сентябре количество новых случаев коронавируса достаточно стабильно и держится на уровне 70-80 человек в сутки.