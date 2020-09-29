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Более 100 заявок поступило на грантовый конкурс молодежных проектов Иркутской области

Завершилась заявочная кампания на конкурс молодежных проектов Иркутской области. Всего поступило 108 заявок, наибольшую активность проявила молодежь Иркутска, Черемхово и Ангарска. Об этом сообщили в министерстве по молодежной политике региона.

Самыми популярными номинациями стали «Лучший проект в сфере социального добровольчества», «Лучший добровольческий проект в сфере сохранения исторической памяти» и «Лучший проект в сфере добровольчества культуры».

Как сообщили организаторы, 2 октября авторам проектов придет уведомление о допуске к участию в конкурсе. С 5 по 13 октября запланирована заочная оценка заявок, 21-22 октября участникам придет уведомление о прохождении на защиту. Защита проектов состоится в конце октября, о ее формате организаторы сообщат позднее.

Прием документов на грантовый конкурс был открыт с 4 по 28 сентября. Молодые жители Иркутской области подали заявки на поддержку собственных социально-значимых проектов в сфере добровольчества.

В 2020 году на поддержку индивидуальных проектов молодежи в областном бюджете предусмотрено около 5 млн рублей. Конкурсная комиссия определит лучшие добровольческие проекты в девяти номинациях, в большинстве из которых предусмотрено два победителя. Гранты будут разыграны до конца 2020 года, на свой проект участники смогут получить до 300 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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