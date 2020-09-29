В Усть-Илимск, где зарегистрирована вспышка COVID-19, направили бригаду инфекционистов

Региональные власти прокомментировали вспышку коронавируса в Усть-Илимском доме-интернате для инвалидов, но причин, почему это произошло, не назвали.

В Усть-Илимском доме-интернате заболел 41 человек – это проживающие в социальном учреждении и его работники. У всех инфекция протекает в легкой или средней форме, сообщила начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области Ольга Дертышникова.

- Как только была выявлена вспышка, областной минздрав принял решение направить в Усть-Илимск главного эпидемиолога региона для решения вопросов организации медицинской помощи в данной ситуации. Для усиления направлены также анестезиологи-реаниматологи, терапевты и инфекционисты, - подчеркнула начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области.

Однако причин, почему и как произошла массовая вспышка коронавируса, учитывая, что учреждение с 1 мая работает в режиме изоляции, а перед каждой 14-дневной сменой сотрудники интерната сдают анализ на ковид, не были названы.

Кроме того региональные власти сообщили, что на базе Усть-Илимской городской больницы дополнительно развернуты 60 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящее время там функционирует госпиталь на 90 коек.