«Локдаун как кризис, его никто не ждет, но все к нему готовятся». Иркутский бизнес о второй волне коронавируса

Вторая волна коронавируса, судя по всему, не обойдёт нас стороной. В России несколько дней подряд выявляют более 8 тыс. заразившихся COVID-19. Власти Москвы отправили школьников на двухнедельные каникулы, а некоторые российские регионы уже возвращают карантинные меры после их ослабления. В Иркутской области эпидемиологическая ситуация также далека от идеальной. Региональные власти 29 сентября объявили о её резком ухудшении и стали разворачивать дополнительные койки и госпитали. Представители иркутского бизнеса оценили вероятность второй волны пандемии и рассказали SIA.RU, готовы ли они к повторному жесткому локдауну.

«Подушки безопасности у бизнеса уже нет»

Елена Ланцова, директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»:

– Вторая волна будет, но она будет другая. Раздачи денег и преференций для бизнеса, как это было весной-летом, мы не ждем. Жесткий локдаун вряд ли возможен. Это будет очень сомнительным решением со стороны руководства страны и региона. Экономика этого не выдержит. Подушка безопасности, которой располагал бизнес, использована. У многих компаний финансовых резервов не осталось.

В прошлые кризисы экспортеры, можно сказать, поддерживали экономику, как в региональном масштабе, так и в масштабе страны. Но сейчас и экспортерам очень тяжело. Спрос на сырьевые товары упал настолько, что даже рост валютных курсов не компенсирует нарастающие убытки.

Ко второму локдауну технически ООО "РАФТ ЛИЗИНГ" готов. Мы легко можем перейти на удаленную работу и подписывать сделки удаленно. Но лизинговая отрасль – это индикатор развития экономики, мы видим, что сейчас тяжело всем: малому, среднему, крупному бизнесу. Поэтому искусственно ограничивать работу компаний нельзя ни в коем случае.

При этом важно экономику наоборот поддержать. Необходимо стабилизировать валютные курсы, приостановить резкое падение рубля. Возобновить кредитование бизнеса, потому что сейчас получить кредит стало практически невозможно. Сейчас как никогда важна стабильность.

«Повторных ограничений бизнес уже не выдержит»

Андрей Капитонов, экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области:

– Думаю, что введения новых ограничений деятельности бизнеса, как это было весной, не будет. На мой взгляд, усилия в большей мере должны быть направлены на соблюдение всеми санитарно-эпидемиологических мер (ношение масок, обработка рук, помещений). Повторного ограничения деятельности наш бизнес уже не сможет выдержать.

Учитывая обстановку в мире, исключать вероятность второй волны не приходится. Однако любые ограничения должны учитывать специфику ситуации в регионе, быть обдуманными.

Как показала практика, из мер поддержки бизнеса самым актуальным и действенным было прямое субсидирование. Поэтому, я думаю, что необходимо стимулировать экономику, давая возможность бизнесу продолжить работать при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер. При этом государство уже сейчас должно выработать меры поддержки, позволяющие бизнесу компенсировать издержки, связанные с санитарно-эпидемиологическими мероприятиями. Необходимо будет продлить и действие других мер (отсрочка уплаты налогов, льготные банковские кредиты и т.д.), так как даже частичные ограничения, связанные с карантином, способны негативно отразится на бизнесе, особенно на среднем и малом.

«Если по нам «долбанёт» вторая волна и ещё один локдаун, до Нового года мы не доживём»

Павел Поляков, председатель Байкальской ассоциации отельеров и рестораторов:

– Судя по статистике, вторая волна ковида уже идёт. Но я надеюсь, что в этот раз не будет такого локдауна, как первый, и власть будет поступать более точечно. Хотя то, что уже происходит в других городах – а мы отслеживаем ситуацию – оставляет на это всё меньше надежд. Например, мэр Москвы просит все предприятия и организации перевести сотрудников на онлайн-режим. А что означает, когда мэр федерального центра просит? Я считаю, что это уже приказ. В других регионах, судя по поступающей информации власть тоже настроена на жёсткие меры. Например, насколько я знаю, в Краснодаре, который славился своими запретительными мерами в борьбе с коронавирусом в первую волну, опять собираются вводить электронные пропуска. Хочу сказать, что по сравнению с другими регионами, наш губернатор принимал более адекватные меры, поэтому и карантин, и его послабление мы прошли где-то посередине.

Но при этом я считаю, что и первый карантин не надо было вводить в той мере, в какой он был. Для нас, как для участников рынка, очевидно, что были перегибы, которые привели к тому, что целые индустрии были выключены из бизнес-процессов. И в тоже время государству пришлось нам помогать. Хотя это, конечно, были крохи: и для предпринимателей – по тому, что они получили, и для государства – по затратам. Поэтому никаких локдаунов я, в принципе, не поддерживаю.

Я готов принять только один аргумент – это готовность системы здравоохранения справляться с эпидемией. На сегодняшний день изменились все протоколы лечения, мы больше знаем об этой болезни, плюс прошло уже более шести месяцев с начала пандемии, и у медиков было достаточно времени подготовиться ко второй волне. Поэтому если власть введёт повторные жесткие ограничительные меры, её не поймёт ни бизнес, ни граждане. И это будет резонно, потому что возникает вопрос: «А чем тогда власть всё это время занималась?!»

Что надо делать, а что не надо? К сожалению, во всем мире до сих пор не знают ответа на эти вопросы. Мнения совершенно разные, в том числе и у врачей. Как показывает жизнь, всегда проще всё запретить. Сейчас, на мой взгляд, происходит тоже самое, что было в марте, опять истерию поднимают «всё пропало, давайте опять закрываться» – в частности, на телевидении она уже началась. А ведь все эти истерики, безусловно, действуют на поведение людей: они начинают бояться, перестают посещать общественные места, в том числе, заведения общественного питания. И если нагнетание продолжится, то в октябре мы точно получим падение продаж ещё более сильное чем весной.

Наверное, всё-таки нужно более жёстко требовать, например, чтобы люди носили маски. Если есть смысл переводить сотрудников на удалёнку – переводить. Но опять делать крайними общественное питание и сферу досуга будет уже через чур. Мы и так еле оправились после первой волны, потому что спрос, как я и предполагал, не восстановился на докризисный уровень. Для нашей индустрии падение даже на 10-15% - очень существенно. Если по нам «долбанёт» вторая волна и ещё один локдаун, до Нового года мы не доживём. Кстати, арендаторы уже сейчас нас предупреждают, что второй раз играть с нами в игры с уступками по арендной плате, они не будут. Если мы выгребли из первой волны и со скрипом запустили колёсики бизнеса, то вставлять лом в эти колёсики сейчас, точно, смерти подобно.

«Банк готов к жесткому карантину, но надеемся, что его не будет»

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области:

– Будет или нет вторая волна? Смотря, что понимать под второй волной. Если рост заболеваемости, то он немного увеличился после 1 сентября. Масочный режим в Иркутской области продлен. Всё будет зависеть от того, как жители региона будут соблюдать санитарные меры.

Экономика, на мой взгляд, к повторному локдауну не готова. Но если будет резкий рост заболеваемости, то принятие таких же мер возможно.

Готов ли к этому наш бизнес? В банке, как и в любой системообразующей организации, всегда есть план на случай чрезвычайных ситуаций и определен порядок действий в случае возникновения таких ситуаций. Скажем, в марте, именно благодаря наличию такого плана, нашему банку удалось в очень короткий срок – в среднем, в течение 10-14 дней, перевести большую часть сотрудников на удаленный доступ к рабочим местам. Благодаря такой оперативности и слаженности, нам удалось максимально возможно снизить численность сотрудников в офисах и тем самым снизить вероятность распространения инфекции. К тому же, очень оперативно начался перевод многих банковских функций и операций в дистанционные каналы, а это крайне важно в текущих условиях. Клиенты банка и сам банк готовы к введению ограничений, так как механизмы порядка действий в таких ситуациях уже отработаны. Но все же очень надеемся, что жесткого карантина в стране не будет.

Я уверен, что бизнесу, при введении повторного карантина, нельзя впадать в панику и бездействие. Надо планово и с холодной головой подходить к оценке своих финансовых возможностей и ресурсов для сохранения работоспособности предприятий в такой непростой период. Как показала практика, переход на «удалёнку», развоз продуктов и товаров на дом, спасли многие предприятия.

«Соблюдение новых правил и ограничений стало частью нашей ежедневной работы»

Пресс-служба «Иркутской нефтяной компании»:

– ООО «Иркутская нефтяная компания» в марте 2020 года на основе рекомендаций Роспотребнадзора разработало и внедрило ряд норм и правил для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, с марта 2020 года сотрудники группы компаний ИНК и работники подрядных организаций перед заездом на вахту проходят обязательную двухнедельную обсервацию в пунктах временного размещения с обязательным тестированием на COVID-19. Всего за период с начала пандемии отобрано порядка 60 тыс. проб.

Для минимизации контактов на территории производственных объектов созданы дополнительные временные жилые городки, разделены потоки работников в столовых и общественных местах.

В офисе с апреля 2020 года действует удаленный режим работы. На всех объектах компании действует масочный режим. Все производственные процессы идут в штатном режиме. С тех пор ничего не изменилось. Соблюдение новых санитарно-эпидемиологических правил и ограничений уже стало частью нашей ежедневной работы, и послаблений за последние полгода не было.

«Повторная, масштабная остановка может добить бизнес»

Михаил Сигал, генеральный директор компании «Восток Центр Иркутск» (строительство жилья):

– Во-первых, мы сами должны быть максимально ответственными за своих близких и себя, для этого использовать защитные маски, соблюдать дистанцию в местах скопления людей и прочие гигиенические меры профилактики. Во-вторых, хотелось бы избежать карантинных мероприятий, так как повторная, масштабная остановка деятельности может добить многих, кому с трудом удалось устоять в предшествующий период. Для многих людей непростым испытанием стала "самоизоляция", когда нарушились привычные коммуникации в общении, радикально изменился уклад жизни, и эти перемены люди пережили по-разному. Важно, чтобы все были на ногах как физически, так и финансово.

«Надеемся, если вторая волна и будет, то пройдёт гораздо быстрее, легче и с меньшими потерями»

Алексей Чудаков, генеральный директор ГК "Подрядчик" (строительство быстровозводимых зданий):

- Мы не ждём каких-то конкретных ограничений, как и не надеемся, что их не будет – в области до сих пор ежедневно фиксируют порядка 80 случаев заражения COVID-19, возможно, с приходом осени и распространением ОРВИ эта цифра может вырасти.

Если и введут снова ограничительные меры, то думаю, это будет только соблюдение перчаточно-масочного режима. Вводить жесткий карантин, на мой взгляд, неоправданно: во-первых, его соблюдают далеко не все – люди адаптировались к новым условиям и стали меньше бояться последствий пандемии, реальных случаев наказаний за нарушение санитарного режима практически нет, а за собственное здоровье люди, как обычно, не особо переживают. Надеясь на русский «авось», они, как и прежде, посещают общественные пространства, встречаются с друзьями и знакомыми. А во-вторых, введение запретов на работу целых сфер бизнеса может окончательно подорвать экономику (как это было во многих странах весной), вынудив малый и средний бизнес закрыть свои предприятия. Многие до сих пор не оправились от первой волны и не вернулись к привычной организации труда. Конечно, кто смог, тот перестроил свой бизнес, уйдя в он-лайн, но для многих это просто невозможно в силу специфики бизнеса.

Готовы ли мы ко второму локдауну? Наша компания этой весной не стала исключением и была вынуждена перевести большую часть сотрудников на «удалёнку». Разумеется, что в строительной компании полностью остановить процессы невозможно, и сотрудники, отвечающие за оперативные процессы и бесперебойность строительства, вынуждены были находиться на своих местах, разумеется, с соблюдением обязательных санитарных требований (маски, перчатки, антисептики и социальная дистанция). Строительство наших объектов не прекращалось, чтобы мы могли соблюсти перед заказчиками все взятые на себя обязательства. Надеемся, что если вторая волна и будет, то пройдёт она гораздо быстрее, легче и с меньшими потерями для бизнеса и экономики.

Я считаю, что сейчас главное не паниковать. Нужно работать в прежнем режиме, а, может, даже активнее, и подготовить необходимые ресурсы для возможного перевода работы в удаленный формат – на всякий случай. Также нужно соблюдать рекомендации и не сидеть сложа руки в ожидании осеннего карантина. К примеру, у нас сотрудники, выезжающие и работающие сейчас на вахте, в обязательном порядке проходят тесты на COVID-19, и при малейшим недомогании мы направляем их на обследование. Уверен, что наша компания сможет эффективно работать при любом варианте развития событий, и в случае второго локдауна мы сможем без особых потерь перевести свои офисы на удаленную работу. Но не хотелось бы.

«Вероятность второй волны оцениваю высоко, но жесткого локдауна не жду»

Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер «Атон» (инвестиции на финансовых рынках):

– Вероятность второй волны оцениваю очень высоко. Не вирусолог, сложно оценивать волны развития вируса, вижу статистику заболеваемости, цифры растут, не предвещая ничего хорошего. При этом, как бы не развивался вирус, не жду жёсткого локдауна как весной.

Несмотря на то, что многие виды бизнеса научились выживать в условиях ограничения, а кто-то смог трансформироваться, экономика в целом может не пережить второго жёсткого карантина.

Думаю, до конца мы ещё не осознали последствия жёсткого карантина, сколько бизнесов обанкротилось, как сформируется фактически бюджет, какие новые налоги ощутим, сколько предприятий, нахватавшись проблем, не доживут до следующей весны.

Мой бизнес от локдауна не пострадал, но определённую встряску получил. Я трансформировал работу, перешёл к проведению онлайн-встреч, онлайн- конференций, запустил платный чат-канал в телеграмм. При возможности стараюсь с клиентами всё-таки встречаться, живое общение ничем не заменишь.

«Главное – не паниковать»

Антон Кондратьев, генеральный директор УК «Система АМТ» (управление объектами недвижимости):

– Локдаун – это как очередной кризис, его никто не ждет, но все к нему готовятся. Мы не знаем точно, будет он или нет, но по окончанию первого карантина мы провели работу над ошибками и готовимся финансово, морально и технически.

Мне сложно сказать, какие ограничения были эффективны для борьбы с эпидемией с точки зрения врачей, но с точки зрения бизнеса, я надеюсь, что если дойдет до ограничений, то мы все вместе сможем найти менее радикальные методы, в противном случае часть бизнеса просто не переживет вторую волну.

Надо учитывать, что карантин зимой и весной это две разные истории: весной многих людей спасали дача и теплая погода.

Готов ли ваш бизнес ко второму локдауну? Хочется ответить на этот вопрос утвердительно, но мы не знаем в точности, что нас ждет впереди, какие сложности нам предстоит пережить, и самое главное – как долго это продлится. Одно могу сказать уверенно, морально команда готова работать и решать любые задачи.

Что делать бизнесу в такой ситуации? Создавать финансовые резервы, технически быть готовым к удаленной работе и возможным ограничениям, быть морально готовым к повторению карантина.

Что нельзя делать? Главное – не паниковать. Помните, всегда есть выход из любой ситуации, хотя порой это не простой выбор.

«Особых ограничений для бизнеса не жду, но сфера образования в зоне риска»

Александр Откидач, предприниматель, общественный деятель:

– Волны ещё будут, пускай и ниже, чем первая. Однако, думаю, что все к этому готовы, многие переболели, а организм потихоньку вырабатывает коллективный иммунитет. Не думаю, что будут какие-то особенные меры ограничений, но все что касается образования находится потенциально в зоне риска.

Я не экономист, мне трудно оценивать насколько наша экономика готова к новым вызовам, однако, большинство моих знакомых испытали очень серьёзные проблемы в связи с пандемией. Всё стали чуть беднее. Кто-то, как и моя супруга, закрыл бизнес. А это и налоги, и зарплаты персонала, которых больше нет. Те, кто не успел накопить жирок, могут не пережить новые ограничения, и, конечно, все это в итоге скажется на качестве жизни населения.

У нас было два семейных бизнеса – детское дополнительное образование и рекламные услуги. Первый закрыли, второй устоял на ногах и, надеюсь, что в том или ином виде продолжит существование при любых катаклизмах.

Государство может и дальше помогать напрямую населению. Я живу в деревне и точно знаю, что оставшиеся без работы матери реально благодаря прямым выплатам могут поддерживать семейный бюджет на каком-то минимальном уровне. Другой вопрос – закредитованность населения. Что-то нужно делать именно с ней. Понижать проценты, делать отсрочки вплоть до года. Именно кредиты тащат в пропасть среднюю российскую семью, провоцируя на эмоциональные поступки – разводы, пьянство, воровство.