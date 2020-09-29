ПСБ: Минэкономразвития индексировало тариф на грузовые ж/д перевозки с 2021 года

Минэкономразвития РФ увеличило тарифы на грузовые ж/д перевозки с 2021 год на 3,7%. Такое увеличение оказалось на 0,1% ниже прогноза МЭР, однако соответствует прогнозу ФАС до 2024 г., представленному в конце прошлого года. В текущем году индексация тарифа составила 3,5%.

С 2018 года ставка индексации рассчитывается на основании макропрогноза как среднее арифметическое фактических индексов потребительских цен за предшествующие два года и прогноза на следующие два года. От полученного значения отнимается 0,1%.

Сверх тарифа прибавляются надбавки на капитальный ремонт инфраструктуры (2%) и на корректировку налогового законодательства (1,5%). Эти надбавки сохранятся до 2025 года.

В 2019 году индексация тарифа составила 3,5%, однако к этому тарифу существовали надбавки на экспортные перевозки в размере 8%, а также на порожние рейсы вагонов в размере 6%.

Индексация ж/д тарифа на грузоперевозку в соответствии с ранним прогнозом снижает вероятность пересмотра инвестиционной программы РЖД до 2025 года. До 2025 года в железнодорожные проекты будет инвестировано 8,66 трлн руб.

Также ожидается, что индексация тарифов на пассажирские ж/д перевозки будет соответствовать грузовым перевозкам. Восстановление объемов перевозок пассажиров железнодорожным транспортом ожидается к 1 кварталу 2021 года, при отсутствии новых карантинных мер.

Сохранение тарифа на уровне чуть ниже инфляции выгодно как грузоотправителями, так и перевозчику. При реализации дефляционных рисков, возможен пересмотр прогноза по ставкам индексации на 2022-2024 г.