В Усолье начался демонтаж цеха ртутного электролиза

ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО») реализовал первый этап работ на территории г. Усолье-Сибирское в Иркутской области.

Для приведения в безопасное состояние установлены в рабочее положение все 16 емкостей, содержащих токсичные отходы, произведен отбор проб из вскрытых ёмкостей и направлен для анализов в специализированную лабораторию.

При этом произведено перезатаривание жидких отходов из семи емкостей, после дополнительной промывки четыре емкости полностью приведены в безопасное состояние и готовы к фрагментированию.Начался демонтаж цеха ртутного электролиза, произведены планировочные работы по устройству подъездных путей и основанию для технологической площадки складирования грузов. Сотрудники Федерального экологического оператора приступили к демонтажу железобетонных конструкций цеха ртутного электролиза и эстакад на подъездных путях. Параллельно идет расчистка участка от фрагментов конструкций цеха.Завершены работы по подготовке площадок ликвидации скважин рассолопромысла, а также подъездных путей к ним. Подготовлено к работе оборудование для производства работ (подъемная установка и дизель-генераторная установка), непосредственно на площадках завершается монтаж емкостей для буровых растворов и устройство мобильного бурового городка.Для локализации нефтяной линзы специалисты построили основание площадки и подъездную дорогу к ней.Напомним, что в конце июля глава Иркутской области Игорь Кобзев обсудил перспективы утилизации отходов промышленных предприятий в Усолье-Сибирском с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Единым исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в г. Усолье-Сибирское распоряжением Правительства РФ определено предприятие Росатома – ФГУП «Федеральный экологический оператор».

По поручению главы государства, Госкорпорация «Росатом» реализует комплексную программу по приведению в безопасное состояние и развитию территории г.Усолье-Сибирское в Иркутской области.