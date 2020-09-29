В Усолье начался демонтаж цеха ртутного электролиза

ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО») реализовал первый этап работ на территории г. Усолье-Сибирское в Иркутской области.
Для приведения в безопасное состояние установлены в рабочее положение все 16 емкостей, содержащих токсичные отходы, произведен отбор проб из вскрытых ёмкостей и направлен для анализов в специализированную лабораторию. При этом произведено перезатаривание жидких отходов из семи емкостей, после дополнительной промывки четыре емкости полностью приведены в безопасное состояние и готовы к фрагментированию.
Начался демонтаж цеха ртутного электролиза, произведены планировочные работы по устройству подъездных путей и основанию для технологической площадки складирования грузов. Сотрудники Федерального экологического оператора приступили к демонтажу железобетонных конструкций цеха ртутного электролиза и эстакад на подъездных путях. Параллельно идет расчистка участка от фрагментов конструкций цеха.
Завершены работы по подготовке площадок ликвидации скважин рассолопромысла, а также подъездных путей к ним. Подготовлено к работе оборудование для производства работ (подъемная установка и дизель-генераторная установка), непосредственно на площадках завершается монтаж емкостей для буровых растворов и устройство мобильного бурового городка.
Для локализации нефтяной линзы специалисты построили основание площадки и подъездную дорогу к ней.
Напомним, что в конце июля глава Иркутской области Игорь Кобзев обсудил перспективы утилизации отходов промышленных предприятий в Усолье-Сибирском с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Единым исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в г. Усолье-Сибирское распоряжением Правительства РФ определено предприятие Росатома – ФГУП «Федеральный экологический оператор».
По поручению главы государства, Госкорпорация «Росатом» реализует комплексную программу по приведению в безопасное состояние и развитию территории г.Усолье-Сибирское в Иркутской области.
Необходимо разработать комплекс мер, обеспечивающих долгосрочное социально-экономическое развитие города
Среди объектов, представляющих наибольшую экологическую опасность и требующих незамедлительного обезвреживания:
● скважина рассолопромысла Р-2Х, в которую закачаны отходы производства эпихлоргидрина, в количестве не менее 18 000 тонн;
● линза нефтепродуктов на берегу реки Ангары (около 14,5 тыс. тонн загрязненных грунтов, объем нефтепродуктов – около 1,5 тыс. тонн);
● емкости с хлорорганическими и кремнийорганическими отходами (цистерны, бочки, контейнеры различной вместимости) - 16 емкостей;
● цех ртутного электролиза.
Усольское производственное объединение «Химпром» было построено в 1936 году рядом с месторождением каменной соли, которое обеспечивало химическое производство сырьем. «Химпром» являлся градообразующим предприятием и одним из лидеров химической индустрии в стране. Численность работников предприятия составляла до 12 тыс. человек. Позже ситуация ухудшилась, предприятие обанкротилось, отходы производства остались на производственной площадке.
Среди объектов, представляющих наибольшую экологическую опасность и требующих незамедлительного обезвреживания:
● скважина рассолопромысла Р-2Х, в которую закачаны отходы производства эпихлоргидрина, в количестве не менее 18 000 тонн;
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25 сентября 2020
● линза нефтепродуктов на берегу реки Ангары (около 14,5 тыс. тонн загрязненных грунтов, объем нефтепродуктов – около 1,5 тыс. тонн);
● емкости с хлорорганическими и кремнийорганическими отходами (цистерны, бочки, контейнеры различной вместимости) - 16 емкостей;
● цех ртутного электролиза.
Усольское производственное объединение «Химпром» было построено в 1936 году рядом с месторождением каменной соли, которое обеспечивало химическое производство сырьем. «Химпром» являлся градообразующим предприятием и одним из лидеров химической индустрии в стране. Численность работников предприятия составляла до 12 тыс. человек. Позже ситуация ухудшилась, предприятие обанкротилось, отходы производства остались на производственной площадке.