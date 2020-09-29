Рубль остановил падение. Что дальше?

Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, во вторник рубль открылся вниз, вновь переписав полугодовой минимум к доллару и четырехлетний — к евро. Но, немного не дойдя до психологически важного уровня 80 рублей за доллар, пара развернулась, отмечают в своем обзоре эксперты БКС Брокер.



В начале дня глобальные площадки неплохо росли, но незадолго до старта российской сессии стали быстро сдавать позиции, ускорив снижение после нашего открытия. Нефтяные цены во вторник находятся под умеренным давлением.



Развивающиеся валюты также демонстрируют нисходящую динамику, но в начале наших торгов существенно сократили потери. Коррекционному восстановлению сектора способствовало снижение доллара, который утром предпринимал попытки уйти вверх.

Вслед за нисходящим движением рубль перешел к активному укреплению в рамках коррекции значительных потерь последних недель, выйдя в умеренный плюс. Этому способствовало резкое улучшение внешнего фона. Однако пока российская валюта сохраняет относительную слабость из-за геополитики, но может развить более существенное восстановление, учитывая сильную краткосрочную перепроданность рубля.

Основную роль в дальнейшей динамике мировых рынков могут сыграть первые предвыборные дебаты кандидатов на пост президента США, которые состоятся сегодня. Если по их результатам Байден одержит победу, это уменьшит неопределенность с итогами ноябрьских выборов.

Однако для российского рынка такой исход выборов будет, скорее, негативным, по крайней мере на краткосрочном горизонте, поскольку исторически отношения двух стран ухудшались, когда пост президента США занимал представитель демократической партии. Поэтому победа Байдена в первом раунде предвыборных дебатов, который многие считают ключевым, способна уже завтра оказать давление на рублевые активы.



Технически пара USD/RUB сегодня превышала область сопротивления 79,1–79,4, но, немного не дойдя до психологически важного уровня 80 руб., развернулась вниз, начав развивать нисходящую коррекцию. Тем не менее еще сохраняются высокие шансы, что мы увидим по крайней мере одну попытку пробоя уровня 80 руб.

