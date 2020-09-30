Братчанин по совету мошенника стал должником двух банков

Более трёх с половиной миллионов рублей остался должен кредитным организациям житель Братска после общения с так называемым сотрудником финансового контроля, сообщают в МВД «Братское».

В дежурную часть межмуниципального управления МВД России "Братское" обратился 34-летний работник одной из ресурсодобывающих компаний.

Мужчина пояснил, что на днях ему позвонил неизвестный и, представившись «специалистом финансового контроля», сообщил о попытках посторонних лиц от его имени оформить кредит. Предотвратить хищение предложили следующим образом: взять несколько кредитов в банках, которые, по словам «финансиста», позволят исчерпать его «кредитный потенциал», и никому больше не удастся воспользоваться его именем для получения займа.

Настаивая на срочности этих мер, мошенник убедил братчанина немедленно приступить к действиям. В двух финансовых организациях, клиентом которых он является, мужчина подал заявку на получение кредитных средств, общая сумма которых составила 3 513 000 рублей. Перечисленные банками в течение недели средства через банкоматы посредством специального приложения на телефоне были оправлены на указанный аферистом счёт. И только после этого потерпевший понял, что обманут, перечисленные в неизвестном направлении деньги бесследно исчезли, а долг придётся выплачивать самому, да ещё и с процентами.