Новости

Братчанин по совету мошенника стал должником двух банков

Более трёх с половиной миллионов рублей остался должен кредитным организациям житель Братска после общения с так называемым сотрудником финансового контроля, сообщают в МВД «Братское».

В дежурную часть межмуниципального управления МВД России "Братское" обратился 34-летний работник одной из ресурсодобывающих компаний.

Мужчина пояснил, что на днях ему позвонил неизвестный и, представившись «специалистом финансового контроля», сообщил о попытках посторонних лиц от его имени оформить кредит. Предотвратить хищение предложили следующим образом: взять несколько кредитов в банках, которые, по словам «финансиста», позволят исчерпать его «кредитный потенциал», и никому больше не удастся воспользоваться его именем для получения займа.

Настаивая на срочности этих мер, мошенник убедил братчанина немедленно приступить к действиям. В двух финансовых организациях, клиентом которых он является, мужчина подал заявку на получение кредитных средств, общая сумма которых составила 3 513 000 рублей. Перечисленные банками в течение недели средства через банкоматы посредством специального приложения на телефоне были оправлены на указанный аферистом счёт. И только после этого потерпевший понял, что обманут, перечисленные в неизвестном направлении деньги бесследно исчезли, а долг придётся выплачивать самому, да ещё и с процентами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Пошли в рост. Количество новых случаев коронавируса в Приангарье увеличилось до 92
Торгцентры пишутся в пострадавшие. Их владельцы опасаются второй волны
В Москве самоизоляция для пожилых будет действовать до 28 октября
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании