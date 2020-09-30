35% российских компаний сократили зарплаты сотрудникам

Около четверти сократили штат. При этом 7% компаний не предпринимали никаких мер для снижения затрат. Для обеспечения функционирования бизнеса компании, прежде всего, сокращали рекламные бюджеты и переходили на удаленный режим работы, сообщает ТАСС.

При этом более 50% компаний малого и среднего бизнеса ответили, что уже работают в "докарантинном" режиме, 29% участников опроса отметили, что их бизнес уже восстановился или вообще ничего не потерял в период карантина, при этом 44% прогнозируют, что на восстановление бизнеса им потребуется не менее года, 7% опрошенных полностью закрыли бизнес.

На текущий момент более 50% компаний уже работают в "докарантинном" режиме, треть из него не выходили. 40% участников опроса отметили, что их бизнес не испытывает проблем после ослабления карантинных мер. Наиболее серьезными проблемами компании малого бизнеса назвали снижение покупательской способности населения, спроса, отсутствие клиентской базы.

Мерами господдержки во время карантина воспользовалась только четверть участников опроса. Треть компаний планировали воспользоваться мерами поддержки, однако их заявки были отклонены (32%). Только 24% опрошенных брали кредиты.