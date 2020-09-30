Бывшего главу Киренского района подозревают в превышении должностных полномочий

По версии Следственного комитета области, в период с 2016 по 2018 гг. глава муниципального образования, превышая свои должностные полномочия.

Его обвиняют в заключение ряда муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству и содержанию ледовых переправ, по зимнему содержанию автомобильных дорог, по благоустройству территорий и других работ.

Установлено, что учредителем подрядных организаций, с которыми заключались муниципальные контракты и договоры, являлась супруга главы муниципального образования. Тем самым действия чиновника, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекли необоснованное расходование бюджетных средств Киренского муниципального образования.