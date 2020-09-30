Россияне сократили недельные расходы в конце сентября

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 21 по 27 сентября объем повседневных расходов в России сократился. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4343 рубля, что на 5,5% меньше, чем неделей ранее.

На неделе с 21 по 27 сентября объем повседневных расходов типичной российской семьи сократился и достиг отметки в 4343 рубля.

Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 254 рубля меньше (5,5%), чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались ниже на 79 рублей или на 1,8%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 21 по 27 сентября оказались ниже среднего значения на 187 рублей или 4,1%.

Высокие расходы последних периодов и новости о возможной второй волне эпидемии заставили часть россиян сократить свои расходы.