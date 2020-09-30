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В Иркутске приступили к ремонту путепровода на Джамбула

Есть уверенность, что подрядная организация выполнит работы с опережением графика, завершив ремонт путепровода не в 2023 году, а в 2021 году, сообщает Руслан Болотов на своей странице в Фейсбук.

– Понимая, что ремонт затруднит проезд, летом отремонтировали и расширили улицу Иркутную. Однако заторы в часы пик все равно возникают. Поручил комитету городского обустройства совместно с ГИБДД проработать альтернативные варианты распределения транспортных потоков, – говорит он.

Наблюдать за ремонтом, а также за обстановкой на дороге можно круглосуточно. Портал weacom.ru установили на объекте камеры видеонаблюдения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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