Пошли в рост. Количество новых случаев коронавируса в Приангарье увеличилось до 92

Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило количество выздоровевших, а региональные власти объявили об ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе. По данным оперативного штаба, на 30 сентября в Иркутской области подтверждено 92 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 19 168. За последние сутки выздоровело 80 человек, за весь период эпидемии –17 1414.

Амбулаторно лечатся 608 (-50) человек, госпитализированы – 1 101 (+58). Всего за период эпидемии от COVID-19 умерло 229 (+3) человек, от заболеваний, не связанных с вирусом, 89 (+1).

В Иркутской области на фоне ухудшения ситуации разворачивают дополнительные койки и госпитали для лечения COVID-19. Об этом сообщила начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области Ольга Дертышникова.

- К сожалению, наблюдается рост числа заболевших граждан, причем в процесс вступают люди более молодого возраста, чем это было в марте-апреле.

В России также ситуация ухудшается. Второй день подряд выявляют более 8 тыс. заразившихся коронавирусом. За последние сутки выявлено 8232 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано 8135 заболевших. Школы Москвы решено отправить на двухнедельные каникулы из-за коронавируса. В некоторых регионах вводят повторные карантинные ограничения.