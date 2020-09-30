Новости

Пошли в рост. Количество новых случаев коронавируса в Приангарье увеличилось до 92

Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области превысило количество выздоровевших, а региональные власти объявили об ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе. По данным оперативного штаба, на 30 сентября в Иркутской области подтверждено 92 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 19 168. За последние сутки выздоровело 80 человек, за весь период эпидемии –17 1414. 

Амбулаторно лечатся 608 (-50) человек, госпитализированы – 1 101 (+58). Всего за период эпидемии от COVID-19 умерло 229 (+3) человек, от заболеваний, не связанных с вирусом, 89 (+1).

Читайте также:

Торгцентры пишутся в пострадавшие. Их владельцы опасаются второй волны
30 сентября 2020
В Москве самоизоляция для пожилых будет действовать до 28 октября
30 сентября 2020

В Иркутской области на фоне ухудшения ситуации разворачивают дополнительные койки и госпитали для лечения COVID-19. Об этом сообщила начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области Ольга Дертышникова.

- К сожалению, наблюдается рост числа заболевших граждан, причем в процесс вступают люди более молодого возраста, чем это было в марте-апреле.

В России также ситуация ухудшается. Второй день подряд выявляют более 8 тыс. заразившихся коронавирусом. За последние сутки выявлено 8232 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано 8135 заболевших. Школы Москвы решено отправить на двухнедельные каникулы из-за коронавируса. В некоторых регионах вводят повторные карантинные ограничения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19":
Все материалы сюжета (18)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Пошли в рост. Количество новых случаев коронавируса в Приангарье увеличилось до 92
Торгцентры пишутся в пострадавшие. Их владельцы опасаются второй волны
В Москве самоизоляция для пожилых будет действовать до 28 октября
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании