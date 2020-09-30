«Ростелеком» модернизировал систему видеонаблюдения набережной в Ангарске

«Ростелеком» усовершенствовал систему видеонаблюдения на реконструированной набережной в Ангарске — крупнейшем промышленном городе Иркутской области. Специалисты компании установили 50 видеокамер. Под их перекрестный обзор попадает территория набережной — место отдыха и проведения массовых мероприятий.

Видеозаписи с установленного оборудования в режиме реального времени передаются операторам дежурной части муниципального управления МВД России «Ангарское» и в мобильный комплекс оповещения «Безопасный город», а также по оптическим каналам транслируются в центры обработки данных «Ростелекома», которые физически расположены вне этих территорий.

«Радостно отметить, что в большом, красивом Ангарске стало еще комфортнее. По статистике правоохранительных органов, установка видеокамер снижает уровень правонарушений на 50 процентов, — подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — И обустройство набережной системой видеонаблюдения — это продолжение полезного проекта, благодаря которому город становится безопаснее для жителей и гостей».

При установке оборудования специалисты «Ростелекома» учли особенности городской архитектуры, поэтому оно органично вписалось в общий стиль набережной Ангарска.

Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров: «Набережная — это наш совместный труд, деньги налогоплательщиков, это — место притяжения тысяч горожан и гостей. В том, что город справился с такой задачей, — заслуга ангарчан, и, благодаря системе видеонаблюдения, новая достопримечательность находится под круглосуточным контролем специализированных ведомств».

Возможности системы видеонаблюдения позволяют использовать ее для маркетинговой аналитики: пиковые нагрузки по проходимости людей в определенные дни недели/месяца и часы суток, места наиболее массового времяпрепровождения людей. Эти данные эффективны при планировании городского ландшафта. Также с помощью видеонаблюдения ведется мониторинг состояния улиц, дворов, детских площадок, уборки мусора.