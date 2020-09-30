Проверка систем экстренного оповещения пройдет 2 октября в Иркутской области

Комплексная проверка готовности региональных и муниципальных систем оповещения, в том числе комплексных систем экстренного оповещения населения пройдет 2 октября 2020 года в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В период с 10:35 до 10:50 местного времени будет замещены сигналы общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) сигналом «Техническая проверка», с 11:30 до 12:00 пройдут включения электросирен.

МЧС просит соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий по учебным сигналам гражданской обороны.