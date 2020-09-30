Азиатско-Тихоокеанский Банк представил «Детскую карту»

С ее помощью родители смогут контролировать расходы детей, а юные клиенты Банка повышать финансовую грамотность

Азиатско-Тихоокеанский Банк представляет дебетовую «Детскую карту». Теперь деньги на карманные и прочие расходы не обязательно выдавать детям наличными, что уменьшает вероятность кражи, потери и бесконтрольного расходования средств.

Оформить карту можно на детей от 7 до 14 лет, ребенок получает современный платежный инструмент, который привязывается к счету одного из родителей. Тем самым взрослые сами устанавливают и изменяют лимиты на снятие наличных и совершение покупок.

Отчеты по операциям по детской карте родители будут получать в виде CMC в мобильном приложении и интернет-банке. Пополнить карту также легко – в мобильном Банке АТБ переводы мгновенные и бесплатные, перевод можно сделать в любое время и в любом месте. Ребенок не останется без денег, даже если родителя нет рядом.

«Мы создаем продукты, ориентируясь на запросы современной семьи. Наверное, каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок умел грамотно и бережливо относиться к семейным финансам. «Детская карта» – отличное дополнение семейного банкинга. Карта сохраняет все преимущества взрослой банковской карты, например, она автоматически подключена к программе лояльности, которая предполагает возврат до 5% от суммы покупок по карте в категории «Счастливое детство». Наш продукт поможет ребенку с самых ранних лет повышать финансовую грамотность, копить на задуманные цели и распоряжаться деньгами самостоятельно», - рассказал директор департамента карточных продуктов и лояльности Станислав Феоктистов.

Детская карта выпускается к счету в рублях РФ и оформляется сроком на 3 года.

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